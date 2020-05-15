أعلن النائب العام في إقليم هرمزكان جنوب إيران، علي صالحي، عن احتجاز أربع سفن صيد في مياه الخليج واعتقال ثمانية صيادين أجانب، لانتهاكهم القوانين وقيامهم بالصيد في المياه الإيرانية. وأنه تم تحويلهم إلى السلطات القضائية، مشيراً إلى ضبط أربعين طناً من مختلف أنواع الأسماك كانت على متن السفن.

أفادت السلطات التركية، بمقتل شخصين وإصابة آخر جراء هجوم مسلح على سيارة تابعة لموظفين كانوا يوزعون مساعدات إنسانية، متهمة "حزب العمال الكردستاني" بتنفيذ العملية.

هدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بقطع العلاقات مع الصين، وقال "هل تعرفون ماذا يحدث حال قيامنا بذلك؟ سيكون ممكنا الحفاظ على 500 مليار دولار في حال قطع العلاقات بالكامل. لقد أكدت ذلك على مدار سنوات طويلة، قلت ذلك بخصوص دول أخرى". و"الصين ليست الدولة الوحيدة التي تعيش على حسابنا. كنا نضمن حماية دول الناتو مقابل لا شيء تقريباً، وتمكنت من جعل هذه البلدان تدفع مئات ملايين الدولارات الإضافية".

أعلنت الخارجية الروسية مجدداً عن رفضها للاتهامات الأمريكية الموجهة إلى الصين بالوقوف وراء انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وليس هناك أي أرضية لإلقاء اللوم على الصين واتهامها باتخاذ إجراءات غير مناسبة وفي وقت غير مناسب خلال فترة مكافحة كوفيد-19".

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن امتعاضه من فتح ملف قضائي بحق مستشاره السابق، مايكل فلين، واصفاً هذا الحدث بالجريمة السياسية. وقال: أظن أنه لو كنت ديمقراطياً وليس جمهورياً، لكان جميع الضالعين قد وجدوا أنفسهم قابعين في السجن منذ زمن طويل". وأضاف: "ما حدث أمر مخز".

قال متحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون إن أي اتفاق تجاري مع الولايات المتحدة يجب أن يكون لصالح بريطانيا وأن يلبي وارداته "معايير السلامة الغذائية ".

أكدت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي السويسري، ريبيكا فيلر، وجود أعضاء في الحزب يدعمون حقوق الفلسطينيين وينتقدون الصهيونية، وأن الحزب يشهد انقساماً حول الموقف من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيرة إلى أن لدى الحزب الاشتراكي العديد من الآراء في هذا المجال.. واعتبرت "معاداة الصهيونية رأياً سياسياً معقولاً، طالما أنها ليست معادية للسامية، بل تنتقد سياسة الاحتلال الإسرائيلي أو الظروف المعيشية للفلسطينيين"، مشيرة إلى أنه "من المهم التمييز بين معاداة السامية ومعاداة الصهيونية".