TL

إلى ملفات سعر الصرف المتفلت والفيول المغشوش والاملاك البحرية العين اليوم مركزة على المعابر غير الشرعية بعد الصرخة المدوية المطالبة بضبط هذه المعابر وقرار الحسم أتى من مجلس الوزراء بمصادرة الشاحنات والصهاريج التي تهرب مع حمولتها لمصلحة الجيش وقوى الأمن ترافق ذلك مع ضبط وحدات الجيش والمديرية العامة للجمارك صهاريج مازوت وشاحنات طحين على الحدود اللبنانية - السورية الشمالية والشرقية.

المنار

أشبه بالفرصة الأخيرة، والا الاستسلام للمحظور، تشكل أيام الاقفال العام التي انطلقت اليوم عملاً بتدابير الحكومة اللبنانية في مواجهة كورونا.

اليوم الأول عكس التزاماً لا باس به بين المواطنين ومن جانب المؤسسات، ما خلا منها المرخص له العمل.

nbn

لبنان خاضع حالياً لإقفال تام يستمر أربعة أيام....

المعطيات المتجمعة أظهرت إلتزاماً واسعاً بالإجراءات المطلوبة على مساحة لبنان والمطلوب أكثر.

الإصابات بفيروس كورونا بلغت ثماني على غرار أمس... وهي حصيلة مقبولة من شأنها إعادة التوازن إلى العداد اليومي وربطا بكورونا انطلقت المرحلة الثالثة من عملية إجلاء اللبنانيين الراغبين في العودة من الخارج.

mtv

ما إن اقترب صندوق النقد حتى قابله خطاب النقض، نعم هكذا وبصراحة، ولإن لبنان المحتضر لا يحتمل المواربة نقول مجدداً وتكراراً مع جورج نقاش: سلبيتان لا تصنعان أمة.

NTV

وعلى منصة التحقيقات مع الصرافيين أعلن الرئيس حسان دياب أن الحكومة لن تتدخل في هذه التحقيقات بأي شكل، لكن من حق اللبنانيين أن يعرفوا سبب ارتفاع سعر الدولار ومن يتلاعب بالعملة الوطنية ومن المسؤول عن هذا الأمر وما هي خلفية ما يحصل.

OTV

ثلاثة عناوين تطرق إليها مجلس الوزراء إلى جانب كورونا:

العنوان الأول، مصادرة الشاحنات والصهاريج التي تهرب مع حمولتها. العنوان الثاني، التواصل مع حاكم مصرف لبنان لضخ الدولار في السوق.

العنوان الثالث، الموافقة على مذكرة التفاهم مع الشركات الراغبة في إنشاء معامل الكهرباء في لبنان، وهذا الموضوع بالتحديد تطرق إليه وزير الطاقة ريمون غجر عبر الـ OTV في سياق النشرة.

LBC

حين يتخذ مجلس الوزراء قراراً بمصادرة الشاحنات والصهاريج التي تهرب، مع حمولتها، فهذا إقرار من مجلس الوزراء، لا لبس فيه، بأن التهريب "أوتوستراد" تمر عليه صهاريج المازوت وشاحنات الطحين. لكن هل من مفعول رجعي؟ هل "عفا الله عما مضى" عن سكة التهريب القائمة؟ هل هناك من ملاحقة للذين يغطون الصهاريج والشاحنات؟

الميادين

الصحة الإيرانية: تسجیل 71 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6854.

الجزيرة

وزارة الصحة الإسبانية: 217 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 27321.

العربية

وزارة الصحة السودانية: 157 إصابة جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا.