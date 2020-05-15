النهار/ مجد بو مجاهد

نقل عن أحد أعضاء فريق العمل الحكومي المواكب لإنطلاق المفاوضات مع الصندوق النقد معلومات تشير أن الحكومة مستعدة وماضية في تحقيق الإصلاحات المطلوبة، وأن استعداد الدول المانحة لمساعدة لبنان حقيقي وفعلي وليس مجرد شعارات مضيفاً أن شروط الصندوق الأولية ليست سياسية، بل شروط إقتصادية بحثة مؤكداً أن لبنان مضى قدماً في رحلته الإستشفائية الطويلة والدقيقة مع صندوق النقد، ويقطع الطريق أمام أي وجهة أخرى.

الجمهورية/ طوني عيسى

قال أن المفاوضات لم تكد تنطلق مع صندوق النقد حتى ظهرت الجوانب الحقيقية من الأزمة والتي كان مستغرباً أن خبراء خطة التعافي رموها بعيداً عنهم كما كل أبواب الهدر والفساد الحقيقية الأخرى مضيفاً أن في حال أصّر المجتمع الدولي على ضبط التهريب لكونه أحد مزاريب الهدر والفساد وبناءً على منطلقات تقنية لا سياسية فهل ستتجاوب معه الحكومة؟

الديار/ جهاد نافع

إعتبر أن التدبير الحكومي الذي قضى بالإغلاق التام لأربعة أيام لمواجهة كورونا واجراء الفحوصات والمسح الشامل في المناطق، بلا شك هو تدبير مطلوب وضروري لكن أربعة أيام قد تكون غير كافية في حصر الوباء والحد من انتشاره مضيفاً أنه من الضروري أن تعمل السلطات المسؤولة على تطبيق جدي لقرار الإقفال العام دون تساهل.

نداء الوطن / كلير شكر

رأت أن خطت الحكومة الجديدة في ملف الكهرباء يفترض أن تقودها إلى قرار تلزيم بناء معامل إنتاج وأكد وزير الطاقة أن الخطة المقرة تتضمن بناء ثلاثة معامل وبالتالي ستكون مروحة الخيارات أمام الشركات الراغبة في الاستثمار، وأن مجلس الوزراء هو صاحب القرار في وضع سلم الأولويات في التنفيذ والتلزيم.