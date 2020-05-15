THE NEW YOURK TIMES

استقالة مدير المنظمة الدولية للتجارة بشكل مفاجئ ما يزيد من الاضطرابات العالمية

استقال رئيس المنظمة المكلفة بتأمين ما يشبه النظام في العلاقات التجارية الدولية بشكل غير متوقع الخميس ليضيف بالتالي عنصراً آخر من عناصر المخاوف وعدم اليقين في ما يتعلق بالتجارة العالمية وسط جائحة فيروس كورونا وتصاعد حدة النزاعات التجارية.

وقالت المنظمة التي تتخذ من جنيف مقراً لها إن روبرتو أزيفيدو، وهو دبلوماسي برازيلي رفيع الشأن، استقال من منصب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية اعتباراً من 31 آب في حين لم يكن من المقرر أن تنتهي ولايته الثانية قبل تشرين الأول 2021.

THE GUARDIAN

تراجع أسواق الأسهم مع تبخر الآمال بإمكانية تحقيق تعافي اقتصادي سريع

تراجعت أسواق الأسهم الأوروبية الخميس حيث بدأ المستثمرون يفقدون الأمل بشأن تحقيق التعافي الاقتصادي السريع بعد الاضطرابات التي خلّفها تفشي فيروس كورونا المستجد.

تلاشى التفاؤل الذي برز سابقاً بعد لتوقعات الاقتصادية الكئيبة التي أطلقها رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي أشار إلى ارتفاع أرقام البطالة الأميركية وتحذير مسؤول صحي بارز من أن العالم قد لا يتخلص أبداً من الفيروس.

وأدت هذه الأخبار السيئة إلى انخفاض مؤشر فوتسي 100 بنسبة 2.75٪ إلى 5741.54 ، بينما تراجعت الأسهم الأوروبية أيضاً.

روسيا اليوم

ترودو: العالم سيتغيّر حتى بعد زوال كورونا واكتشاف لقاح له

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو إن على الكنديين قبول أن العالم سيتغير حتى إذا اكتشف العلماء لقاحاً لفيروس كورونا، وحث المواطنين على التكيّف مع معايير جديدة ستتطلب سلوكيات معدّلة.

وأوضح للصحفيين اليوم الخميس: "علينا إدراك أن الأمور ستتغير في هذا العالم، حتى بعد نهاية هذه الجائحة، وحتى بعد (اكتشاف) لقاح... كوفيد-19 سيكون أحد الأمور التي ستحدث تغييرات في مجتمعنا. ستكون هناك تعديلات".

وأضاف "نعرف أن هذا لن يكون صيفاً مثل غيره في الماضي"، مشيراً إلى أنه يستحيل منع الناس من الخروج لكن الحكومة عليها أن "تساعدهم في فعل ذلك بأمان".