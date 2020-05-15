الوكالة الوطنية للإعلام

البابا فرنسيس يقدم للبنان 200 ألف دولار لدعم 400 منحة دراسية: الأزمة خطيرة في بلد الأرز

أصدر المكتب الإعلامي للحبر الأعظم بيانا عن البابا فرنسيس خصص للبنان، جاء فيه: "كبادرة ملموسة تعبر عن قربه، قرر الأب الأقدس، بواسطة أمانة سر الكرسي الرسولي ومجمع الكنائس الشرقية، إرسال مبلغ 200 ألف دولار أميركي الى السفارة البابوية، من أجل دعم 400 منحة دراسية، آملاً أن يحقق هذا تحالفاً من التضامن، ومتمنياً أن تتابع جميع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية السعي وراء الصالح العام، والتغلب على أي انقسام أو مصلحة حزبية.

وكالة أنباء رويترز

ترامب يقرر تعبئة الجيش لتوزيع لقاح ضد الكورونا عند توفره

قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعبئة الجيش لتوزيع لقاح ضد فيروس كورونا المستجد عندما يصبح متوفرا والتركيز أولا على الأمريكيين الأكبر سناً. وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس" "تجري تعبئة الجيش الآن حتى نكون قادرين في نهاية العام على إعطائه لكثيرين بسرعة بالغة".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

فرنسا تعترض على منح الأولوية لأمريكا للحصول على عقار سانوفي لعلاج كورونا

أعلنت فرنسا أن منح بعض الدول مثل الولايات المتحدة أولوية في الحصول على عقار لعلاج فيروس كورونا تطوره شركة "سانوفي" لن يكون مقبولاً، وذلك بعدما لمحت الشركة إلى أن الأمريكيين قد يكونون أول من يحصل عليه. وقالت وزيرة الدولة الفرنسية للاقتصاد أنييس بانيير-روناشير، لراديو "سود": "بالطبع لن يكون مقبولاً لنا أن يكون هناك تمييز لبلد أو آخر بذريعة الدافع المالي لا سيما في السياق الحالي"، وفق وكالة "رويترز". وأضافت أنها تواصلت مع الشركة وتلقت تأكيدات أن اللقاح سيكون متاحاً لكافة البلدان، التي توجد بها مقار لتصنيعه بما فيها فرنسا.