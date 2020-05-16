TL

الدخول الحاسم للجيش في التعرجات الجغرافية كما الأمنية لمعابر التهريب الحدودية وضبطه عدداً من المهربين وكميات من السلع الحيوية المنوي تهريبها أعاد تصويب الأمور بالاتجاه الصحيح، أملاً بسد أحد ثقوب استنزاف الاقتصاد الوطني في أصعب مراحله في ظل متابعة دقيقة لرئيس البلاد والحكومة لما يجري عند الحدود.

المنار

قضائيا ما زال خيط الدولار الذي اوصل المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم الى مصرف لبنان يتمدد، وبعد توقيف مدير النقد والتسليف في المصرف مازن حمدان واحالته الى قاضي التحقيق في بيروت، كشف ان ما كان يقوم به تم بعلم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. فالى اين ستصل التحقيقات؟

nbn

صعود وهبوط... كاسهم البورصة هي المعطيات المتعلقة بعملية التلاعب بسعر صرف الدولار إلا أن الأكيد في هذا المجال ان المواطن هو من ذهب "فرق عملة" من خلال تراجع القدرة الشرائية واسعار السلع الملتهبة والراتب الذي بات بلا قيمة أمام العملة الخضراء".

mtv

حوالى اربعة مليارات دولار طارت من الخزينة اللبنانية منذ بداية عام 2019 نتيجة تهريب المحروقات من لبنان الى سوريا. إنه الرقم الصادم في جمهورية صارت شبه مفلسة، وفي مجتمع اضحى أكثر من نصف ابنائه تحت خط الفقر.

NTV

على خط كورنا سجل العداد المحلي خمس إصابات جديدة فيما العداد العالمي لا تزال مؤشراته تتصاعد في حين أن الخسائر الاقتصادية المتوقعة قد تتجاوز الثمانية تريليون دولار.

OTV

في التاريخ، الخامس عشر من أيار يوم أسود.

ففي مثل هذا اليوم من عام 1948، أنشئ الكيان الإسرائيلي على أرض فلسطين، وبدأ مسلسل تشريد اللاجئين، الذي دفع لبنان ولا يزال ثمن قضيتهم، متمسكا بحقهم المقدس في العودة، ورفض التوطين، بناء على عبارة مقدسة أيضا، وردت في مقدمة الدستور، وجاء فيها ألا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.

LBC

فيما ينهمك لبنان بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فإنه كان لافتاً ما أدلى به وزير المال غازي وزني لوكالة الصحافة الفرنسية، ومما جاء فيه: "يطالب صندوق النقد دائماً بتحرير سعر صرف الليرة. هم يريدون توحيد أسعار الصرف والتعويم، لكن الحكومة اللبنانية طلبت مرحلة انتقالية تمر بسعر الصرف المرن، قبل أن نصل إلى التعويم".

الميادين

أكد نائب ​وزير الخارجية​ الروسي ​سيرغي ريابكوف​ أن "​أميركا​ لا يمكنها استخدام قرار ​مجلس الأمن الدولي​ رقم 2231 بشأن ​الاتفاق النووي​ لتمديد حظر الأسلحة المفروض على ​ايران​ عام 2015 وينتهي في تشرين الأول العام الحالي"، معتبراً أن "سعي أميركا لتفعيل آلية الزناد التلقائي مثير للسخرية".

الجزيرة

أعلن المسؤول في اللجنة الدولية للصحة التابعة لوزارة الصحة الصينية، لي مين تشو، أن ​منظمة الصحة العالمية​ لم ترسل طلبات لزيارة أي مختبر طبي في الصين، مضيفاً أن التقارير التي تحدثت عن رفض السماح بدخول مختبر ووهان غير صحيحة.

العربية

كشف مكتب الإحصاء الألماني، أنّ "إجمالي الناتج الداخلي لـ "​ألمانيا"​ تراجع 2,2 بالمئة في الربع الأول من عام 2020، بسبب انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وتستعد لركود تاريخي". وشدّد على أنّ "​الاقتصاد​ الألماني يشهد أسوأ نتيجة منذ الأزمة الاقتصاديّة، الّتي حدثت في 2008 و2009، وثاني أسوأ نتيجة منذ إعادة التوحيد في 1990"، لافتاً إلى أنّ "نتائج الفصل الثاني ستشير إلى تراجع أكبر، على أن يبدأ تعافي الاقتصاد في أيار".