لبنان الحر

أطلق الوزير السابق ​حسن مراد​ مبادرة للنهوض بالقطاع الزراعي​ في ​البقاع الغربي​، ومساعدة الأهالي على الإفادة من مساحات زراعية واسعة مهملة لعدم قدرة أصحابها على استصلاحها واستثمارها من جهة، أو لغياب قسري الى المدينة تحت وطأة البحث عن الرزق، بعد تقهقر القطاع الزراعي من جهة أخرى، حيث تم استصلاح وحراثة أكثر من مئة ​حديقة، وقطعة أرض بمساحات متنوعة، وتوزيع عشرة آلاف شتلة من أنواع مختلفة على الاهالي في قرى قضاء البقاع الغربي كمرحلة اولى.

صوت لبنان

أصدر ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ قراراً مدّد بموجبه لغاية 20/5/2020 ضمناً كافة المهل المتعلقة بالموجبات التي تترتب على المكلفين بـ​الضرائب​ والرسوم التي تحققها وتحصلها مديرية ​المالية العامة​، والتي تنتهي مهلها في 15/5/2020.

radio orient

لفت مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​، في ذكرى إغتيال مفتي الجمهورية السابق الشيخ حسن خالد، إلى أن "المفتي خالد كان منشغلاً بوقف الفتنة والحرب الداخلية، باستصراخ العرب و​العالم​ لإنهاء النزاع الداخلي الذي مضى عليه وقتها عقد ونصف العقد، وكلف عشرات الآلاف من القتلى، وخراباً كبيراً، وهجرة لشباب لبنان في أصقاع الأرض.

اذاعة النور

أشار المفتي الجعفري الممتاز ​الشيخ أحمد قبلان​ أنه "بتعاليمنا الربانية ​شهر رمضان​ ليس شهر الامتناع عن الأكل والشرب فحسب، بل هو شهر إعادة تعريف النفس وتربيتها على حقيقة دورها ووظيفتها، هو شهر الوقوف مع المظلوم، والانتصار له، والخصومة مع الظالم"، لافتاً إلى أن "العبادة ليست مجرد عبادة قلب دون شروط لله في طريقة التفكير والمعيشة والعلاقة، هي أعم من ذلك، وإلا من يعاند ويؤمن ببعض ويكفر ببعض سيخسر حظّه يوم القيامة".

صوت المدى

تابع ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ مسار الاجراءات التي تقرر اتخاذها لضبط عمليات التهريب عبر الحدود البرية ولاسيما تهريب المواد المدعومة مثل ​المحروقات​ على أنواعها و​الطحين​ وغيرها، وفي هذا الإطار تلقى سلسلة تقارير حول التدابير التي نفذت لوضع حد للتهريب عبر المعابر البرية غير الشرعية والعمليات التي ضبطت خلال ​الساعات​ الماضية.