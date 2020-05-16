صرح وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أن عملية "إيريني" التي أطلقتها بعض الدول الأوروبية لمراقبة توريد الأسلحة إلى ليبيا لا تتوافق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، لافتاً إلى أنها تعتبر بمثابة دعم للقائد العام للجيش الوطني الليبي خليفة حفتر.

أعربت الخارجية الألمانية عن قلقها إزاء التصعيد في ليبيا، مؤكدة أن هدف المجتمع الدولي لا يزال تحقيق هدنة طويلة الأمد في هذا البلد وتسوية سياسية للنزاع فيه.

أصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً لتصحيح ما جرى تداوله بشأن إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وأكدت الوزارة أن القائمة المذكورة لا تمت بصلة مباشرة لقائمة الدول الراعية للإرهاب، التي ما زالت الخارجية تتابع ملفها باهتمام بالغ مع السلطات الأمريكية، آملة أن يكلل مسعاها بالنجاح.

اعتبر أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، الأدميرال علي شمخاني، أن الإدارة الحالية للولايات المتحدة شكلت صورة تعرضها كشريك غير موثوق به وتهديد للمنافسين وسلطة غير فعالة لمواطنيها، وأن "هيمنة غير العقلاني وغير الفعال يمثل فقط مصدراً للتهديدات".

نسب المبعوث الأمريكي الخاص لأفغانستان، زلماي خليل زاد، إلى تنظيم "داعش" الاعتداء الدامي الذي استهدف مستشفى توليد بكابول، داعياً الحكومة وطالبان إلى مواصلة عملية السلام "الهشة". وقال "إن تنظيم داعش يعارض اتفاق سلام بين جمهورية أفغانستان الإسلامية وحركة طالبان، ويسعى إلى تشجيع حرب طائفية، كما هي الحال في العراق وسوريا".

قال مستشار البيت الأبيض لاري كودلو، إن اتفاق التجارة الأمريكي الصيني الذي جرى التوصل إليه في كانون الثاني لم ينهار على الإطلاق وإن كلا البلدين ما زالا يعملان على صعيد التجارة.

قال المرشح الديمقراطي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة، جو بايدن، إنه يجب على الأمريكيين الامتناع عن التصويت لصالحه إذا كانوا يصدقون ادعاءات تورطه في قضية تحرش جنسي.

أبدى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد موسكو للمشاركة في قمة لزعماء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي "في أي لحظة" وكشف تفاصيل عن مسودة البيان الختامي للقاء. وقال إن آخر نسخة من هذه الوثيقة "مقبولة بالمطلق" بالنسبة لموسكو، لكن الخلافات لا تزال قائمة بين الأطراف الأخرى في القمة المقبلة، وهي لا تزال تتقدم بمقترحات جديدة متضاربة.

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، أن موسكو وواشنطن تتبادلان المعلومات باستمرار بشأن الهجمات الإرهابية حتى في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

ذكرت صحف كورية جنوبية، أن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أقال حارسه الشخصي ورئيس الاستخبارات، وسط غموض حول حالته الصحية وعدم ظهوره على العلن مجدداً منذ 1 أيار.

قال صادق خان رئيس بلدية لندن، إنه سيتم حظر السيارات بشوارع وسط العاصمة البريطانية للتشجيع على المشي وركوب الدراجات ومساعدة وسائل النقل العام على التأقلم مع قيود التباعد الاجتماعي.