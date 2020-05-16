قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إنه يتم احترام الهدنة في إدلب السورية رغم الانتهاكات الفردية، منوها بأنه يجري حل جميع القضايا بالتنسيق مع القوات الروسية والتركية.

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ، في اتصال هاتفي، قضايا إقليمية في مقدمتها سوريا وليبيا.

أعلنت وزارة الكهرباء السورية خروج محطة تحويل حماة الثانية من الخدمة نتيجة حريق أدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن مناطق واسعة.

شهدت أطراف بلدة سراقب في ريف إدلب نصب لوحة تذكارية تكريما لذكرى الطيار الروسي رومان فيليبوف، الذي أسقطت طيارته أثناء قتاله مع الإرهابيين في محافظة إدلب. ثم قتل في مواجهة الارهابيين بعد ان رفض الاستسلام.

حذر العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، من "صدام كبير" ومزيد من الفوضى والتطرف في المنطقة إذا ما ضمّت إسرائيل أجزاءً من الضفة الغربية. وقال لا أريد أن أطلق التهديدات أو أن أهيئ جواً للخلاف والمشاحنات، ولكننا ندرس جميع الخيارات. ونحن نتفق مع بلدان كثيرة في أوروبا والمجتمع الدولي على أن قانون القوة لا يجب أن يطبّق في الشرق الأوسط.

كرس خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد حسين خطبته للحديث عن الذكرى 72 للنكبة أمام عدد محدود من موظفي دائرة الأوقاف ورجال الدين، وقال "لا زالت النكبة مستمرة بأشكال وأوصاف مختلفة ومتعددة، ولكن الهدف منها تصفية الوجود الفلسطيني في هذه الديار".

أكدت الفصائل الفلسطينية على تمسكها الثابت بالمقاومة بكل الوسائل المتاحة حتى تحرير الأرض وأن حق العودة "ثابت ومقدس فردي وجماعي ولا يسقط بالتقادم ولا بالإجراءات الاحتلالية".

أعلن الجيش المصري مقتل 7 تكفيريين، بالإضافة إلى 6 أفراد آخرين، أثناء محاولاتهم الهروب بعد مداهمة بؤرة إرهابية شمالي سيناء. وأسفرت المداهمة عن "ضبط عربة دفع رباعي و3 دراجات نارية دون لوحات معدنية تستخدمها العناصر الإرهابية، واكتشاف وتفجير 10 عبوات ناسفة، وضبط أحزمة ناسفة وأسلحة متنوعة وذخائر".

كشفت وثيقة نشرها الموقع الرسمي للتعاقدات والمناقصات الحكومية الروسية مناقصة مرتبطة بعقد توريد بعض الوصلات الكهربائية والكابلات التي ستدخل في صناعة سلاح جديد لمصر. وأن العقد تم إبرامه بين شركة "روس أوبورون اكسبورت" والجانب المصري عام 2018.

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن تصفية "إرهابي" في عملية نفذتها قوات الجيش بمدينة عين الدفلى غرب الجزائر العاصمة. وضبطت سلاحاً حربياً من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة وقنبلة يدوية وهاتف نقال".