الأخبار/ إيلي الفرزلي

أوضح أن التسليم والتسلّم بين شركتَي "زين" و"أوراسكوم" المشغّلتين لشبكتَي الهاتف الخلوي من جهة، ووزارة الاتصالات لا يفترض أن يتأخّرا. الخطوة الأولى ستكون في تعيين مجلسَي إدارة جديدين، على أن يليها إجراء جردة للموجودات في الشركتين. لكن إلى ذلك الحين، على الوزارة أن تتخطّى مطبّ المحاصصة.

الأخبار/ فاتن الحاج

نقلت عن مصادرها أنه في مقابل إصرار الأهالي على عدم إرسال أولادهم إلى المدارس خوفاً على صحتهم وسلامتهم العامة، جرى التداول في الساعات الأخيرة في إمكانية أن يعلن وزير التربية طارق المجذوب تعليق العام الدراسي واستكماله في أيلول، بناءً على توصية لجنة التربية النيابية في جلستها الأخيرة. ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلسة ثانية الثلاثاء المقبل لأخذ التوجّه النهائي بالنسبة إلى الامتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة.

الجمهورية/ ايفا أبي حيدر

نقلت عن مصادرها أنّ المعلومات الأولية التي استحصلت عليها "توتال" بنتيجة أعمال الحفر في البلوك رقم 4 زودتها بمعلومات هامة عن الطبقة الجيولوجية الموجودة في هذه المنطقة، وبناء على هذه المعطيات ستختار "توتال" بدقّة أكثر النقطة الأفضل لحفر البئر الاستكشافية الثانية، ووفق المعطيات المتوفرة، فقد وجدت "توتال" الغاز الطبيعي في البلوك رقم 4 إنما ليس بكميات تجارية، والغاز المكتشف هو غاز متنقل (migration gas) أي انّه غير محصور، وبالتالي لا يمكن استخراجه، لذا يعمل المختصون على تتبّع هذا النوع من الغاز الذي يتنقل في باطن الارض الى حين الاصطدام بـ caprock وهو كناية عن نوعية صخر لا تسمح بتسرّب الغاز عبره فينحصر في منطقة معينة، تكون هي المكمن الذي نبحث عنه. والغاز المحصور قد يبتعد عن نقطة الحفر ما بين 2 الى 10 كلم ومن مختلف الجهات (شمالاً جنوباً أو غرباً). وحتى الآن يمكن القول أنّ "توتال" في نقطة الحفر التي اختارتها لم تصب خزان الغاز المحصور، لأنّها وجدت غازاً متنقلاً، بما يعني انّ الحظوظ بإيجاد غاز تجاري في البلوك 4 لا تزال قائمة.

الشرق/ يحي جابر

في حديثه عن المعابر غير الشرعية والتجاه إلى إقفالها قال أنه لا يختلف اثنان على أن التهريب سواء عبر المعابر الشرعية أو غير الشرعية جريمة بحق الدولة وشعبها على المستويات كافة؛ حيث الاقتصاد بخطر ومالية الدولة بخطر… وقوى الأمر الواقع هي التي تقرر .

واللافت حتى اليوم، أن ليس هناك قرار سياسي واضح، من الحكومات اللبنانية المتعاقبة، لحل هذه القضية… وقد "زاد الطين بلة" وجود العدد الهائل من النازحين، والدولة تبحث عن "قرش"، فيما إقفال المعابر غير الشرعية كفيل، بنظر البعض، بتوفير ملايين الدولارات والمساءلة وهو يحتاج لإلى قرار سياسي يضع حدا لهذا الفلتان.