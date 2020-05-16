روسيا اليوم

السلطات الروسية: استقرار في ارتفاع الإصابات بكورونا ونتائج جيدة لاختبار عقار "ميفلوخين"

أكدت السلطات الصحية الروسية أن معدلات ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد تشهد استقراراً نسبياً، مشيرة إلى اختبارات ناجحة لعقار "ميفلوخين" لعلاج المصابين بالمرض. وقالت مديرة الوكالة الطبية البيولوجية الفدرالية الروسية، فيرونيكا سكفورتسوفا، خلال مؤتمر صحفي عقدته: "تشهد الأوضاع المتعلقة بارتفاع الإصابات بفيروس كورونا استقرارا نسبيا في الوقت الحالي، وتبلغ هذه الزيادة على مدار عدة أيام أخيرة مستوى 10.5 ألف حالة جديدة مع وجود ترددات ضئيلة".

إلا أن سكتورتسوفا لفتت مع ذلك إلى أن مثل هذا الاستقرار تم تسجيله سابقا عشية حلول شهر مايو، لكن هذا المعدل شهد بعد ذلك ارتفاعا.

روسيا اليوم

الصحة العالمية: روسيا نظمت إجراء واسع النطاق لفحوص كورونا بشكل جيد جداً

أكدت منظمة الصحة العالمية أن روسيا تمكنت من تنظيم إجراء واسع النطاق لفحوص فيروس كورونا المستجد بشكل جيد جداً، مشيرة مع ذلك إلى أن الارتفاع الحاد للإصابات يثير توترا في نظام الصحة. وقال مدير برنامج الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، مايك رايان، في مؤتمر صحفي: "يتم تنظيم الإجراء واسع النطاق للفحوص في روسيا بشكل جيد جداً، لكن من الواضح أن الارتفاع الحاد لعدد الحالات الجديدة يثير توتراً في كل نظام الرعاية الصحية".

وأشار رايان مع ذلك إلى النسبة المنخفضة لحصيلة الوفيات بفيروس كورونا في روسيا مقارنة مع الدول الأخرى المتضررة.

وذكر في هذا السياق: "نبحث حالياً مع الزملاء الروس مسألة تسجيل الوفيات. أحياناً يتم تأكيد حدوث الوفاة بسبب COVID-19، وفي بعض الحالات يجري كشف COVID-19 بعد توثيق وفاة الشخص".