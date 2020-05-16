الوكالة الوطنية للإعلام

وزير الصحة من بدنايل: ما زلنا في المرحلة الثالثة ولم ننزلق إلى الرابعة بفضل وعي الجميع والوباء ما زال ضمن السيطرة

أشار وزير الصحة حمد حسن في تصريح من بلدة بدنايل خلال جولته البقاعية، الى "أننا في لبنان ما زلنا في المرحلة الثالثة، ولم يحصل انزلاق إلى المرحلة الرابعة وهذا بفضل وعي الجميع، والوباء ما زال ضمن السيطرة، ومن المهم أنه عند تسجيل أي إصابة الإلتزام بالحجر المنزلي، واتخاذ جميع الإجراءات الإحترازية للحماية الشخصية وحماية المجتمع، ووزارة الصحة ستقوم باللازم".

وقال: "لدينا اجتماع الأحد برئاسة رئيس الحكومة حسان دياب وسنرفع تقارير الوزارة إلى الإجتماع لنناقش المنحى الوبائي، وسيتخذ القرار الحكومي بخصوص التعبئة العامة".

وكالة أنباء رويترز

الأمم المتحدة: الأطراف المتحاربة في اليمن تحقق تقدماً كبيراً نحو التوصل لهدنة

أبلغ مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث مجلس الأمن الدولي بأن الأطراف المتحاربة في اليمن أحرزت "تقدماً كبيراً" نحو الاتفاق على وقف إطلاق النار. قام جريفيث بمحاولة جديدة من أجل التوصل لهدنة في اليمن بعد دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في 23 مارس آذار لوقف إطلاق النار في الصراعات العالمية حتى يتمكن العالم من التركيز على مكافحة جائحة فيروس كورونا. وقدم جريفيث للحكومة اليمنية وحركة الحوثي، اللذين يقتتلان منذ أكثر من خمس سنوات، مسودة مقترحات بخصوص وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، والإجراءات الإنسانية والاقتصادية، واستئناف العملية السياسية على نحو عاجل.

وكالة فرنس برس

المفاوضات الأوروبية البريطانية حول العلاقة بعد بريكست في طريق مسدود

بدا البريطانيون والأوروبيون بعيدين جداً عن التوصل إلى اتفاق حول العلاقة بينهم بعد بريكست، في ختام جولة ثالثة من المباحثات "مخيبة للأمل" لم تسمح بإحراز أي تقدم يذكر وسط توتر متزايد بين الطرفين.

وأعلن كبير المفاوضين الأوروبيين في ملف بريكست ميشال بارنييه خلال مؤتمر صحافي في بروكسل "في اللحظة التي أتحدث فيها إليكم، لست متفائلا ودعوت المملكة المتحدة إلى تغيير تكتيكها إذا كانت تريد حقاً التوصل إلى اتفاق معنا".

وكالة أنباء شينخوا

متحدث باسم الخارجية الصينية: ندعم روسيا في حربها ضد "كوفيد-19"

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان بأن الصين تدعم بقوة جهود روسيا في مكافحة مرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، وتؤمن بقدرة الشعب الروسي على كسب المعركة التي يخوضها ضد المرض بالتأكيد. وأدلى تشاو بهذه التصريحات لدى رده على سؤال في مؤتمر صحفي حول بعض التقارير الإعلامية الغربية التي زعمت أن روسيا قد زيفت معدل الوفيات جراء "كوفيد-19" لديها.