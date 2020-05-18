الجمهورية 10/5/2020:

تحذير من "كمامة القماش".. ممنوعة على 4 فئات

أصدر المركز الاميركي لمكافحة الاوبئة والوقاية منها توصيات بشأن أنواع الكمامات وطرق الوقاية من فيروس كوفيد19 وشدد على أهمية استخدام الكمامات لتجنب الاصابة بفيروس كورونا. وأوضح أن إستخدام الكمامات المصنوعة من القماش يساعد على إبطاء انتشار الفيروس، وبخاصة في الأماكن العامة التي يصعب فيها الحفاظ على التدابير الاحترازية مثل محلات البقالة والصيدليات ووسائل النقل. وحذر المركز الاميركي من استخدام 4 فئات لكمامة القماش، موصياً بعدم وضعها على وجوه الاطفال تحت سن الثانية أو أي شخص يعاني صعوبة في التنفس أو إذا كان فاقداً للوعي أو عاجزاً أو غير قادر على إزالة الكمامة من دون مساعدة. من جانبه، يشير مركز السيطرة على الأمراض في بريطانيا إلى أن أي غطاء، حتى لو كان قطعة قماش، يبقى أفضل من لا شيء. وشدد على ضرورة تنظيف اليدين جيداً بالماء والصابون، ثم تغطية الفم والانف بالكمامة والتأكد من عدم وجود فجوات بينها وبين الوجه.

روبوت فنان يعمل بالذكاء الاصطناعي

تفتتح أيدا التي توصف بأنها أول رويوت فنان يعمل بالذكاء الاصطناعي في العالم ويأتي في هيئة إنسان. أول معرض فني لها يضم 8 رسومات و20 لوحة و4 أعمال نحتية وغيرها. ويقول مخترعها، أنها تقدم أسلوباً جديداً لعالم الفن. ويمكن للروبوت "أيدا" أن ترسم وتنحت بفضل كاميرات في عينيها وبرمجيات للذكاء الاصطناعي، التي تقوم على إرسال إحداثيات لذراعها لابداع أعمال فنية. كذلك بامكان "أيدا" التعرف على الملامح البشرية والتواصل البصري وتقليد من يقف أمامها بفتح أو غلق فمها. وإذا اقترب شخص منها بدرجة كبيرة، فإنها ترجع الى الوراءوهي تطرف بعينيها، تعبيراً عن الانزعاج والشعور بالصدمة.

الشرق الأوسط15/5/2020:

علماء أستراليون يطورون مرجاناً "مقاوماً للحرارة"

في محاولة لمكافحة تبيض المرجان المميت بسبب الاحتباس الحراري، نجح فريق من العلماء الأستراليين في تطوير مرجان أكثر مقاومة لارتفاع درجات حرارة مياه البحر في بيئة مختبرية. وأبلغ العلماء عن هذا التطور لأول مرة في مقال تمت مراجعته من قبل العلماء النظراء في مجلة "ساينس ادفانسيس". وكانت قد تسارعت وتيرة تراجع الشعاب المرجانية في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة بسبب التبيض المرتبط بتغير المناخ والظواهر الطبيعية الأخرى، فضلاً عن المشكلات التي يتسبب فيها الإنسان، حسب وكالة الأنباء الألمانية. ويذكر أنّ تبيض المرجان يحدث عندما تتسبب ظاهرة طبيعية، مثل ارتفاع درجة حرارة البحر أو التحمض، في إتلاف الطحالب الدقيقة والكائنات الحية داخل الشعاب المرجانية التي تمدها بالطاقة وتعطيها ألواناً نابضة بالحياة. ويقول العلماء إنه إذا زادت قدرة الشعاب المرجانية على تحمل الحرارة، فمن المحتمل أن تقلل من تأثير تبيض الشعاب المرجانية الناجم عن موجات الحرارة البحريّة، التي أصبحت أكثر شيوعاً في ظل تغيّر المناخ.