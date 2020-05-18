TL

موجة حر تستمر حتى يوم الجمعة المقبل، ترافق استعادة البلاد نبض حركتها بحذر، كمن يمشي على أرض غير ثابتة. بهذه الروحية أقرت الحكومة تخفيف إجراءات التعبئة العامة، مطالبة التعامل بمسؤولية مع القرار وفق دعوة الرئيس دياب، في ظل ظهور حالات جديدة في دائرة جغرافية، توزعت على امتداد البلاد، ومع تقاطر الرحلات الجديدة من أنحاء العالم.

المنار

لا تمديد للإقفال العام بعد تحقيق أهدافه، ولكن لا تراجع أمام فيروس كورونا، فكل المراحل في جداولها الزمنية والطبية والصحية، والتعبئة العامة على سكتها بإجراءاتها وضوابطها الجديدة بعزل البلدات والأحياء التي تسجل فيها الاصابات.

nbn

بين التحذيرات من مخاطر رفع الحظر، وإعلان الحكومة فتح البلد جزئيا مرة أخرى، استنادا إلى الخطة المرحلية، يبقى فعل الوقاية ممنوعا من الصرف بلاءات ثلاث: لا مغامرة، لا استخفاف، لا قلة التزام.

mtv

الأسبوع الماضي شكل مسرحا أدانت الحكومة نفسها على خشبته في أكثر من مجال ومناسبة. أدانت نفسها، لما اضطرت تحت ضغط الإعلام إلى الإعتراف بأن نزيفا كارثيا مزمنا ومتماديا اسمه التهريب يحصل عبر الحدود مع سوريا.

NTV

"خلصت السني يا مدرستي"، وانتهى العام الدراسي بترفيع كل الطلاب صفا إلى الأمام، وضمنا تلامذة الشهادة الثانوية بكل فروعها، الذين سيحصلون على إفادات ضمن ضوابط. وللمرة الأولى يتغيب العام الدراسي بداعي المرض، وينجح الطلاب بعلامات عابرة للدرس والاجتهاد، فرضتها جائحة أقعدت الكرة الأرضية.

OTV

على مدى أكثر من ساعة، قدم رئيس "التيار الوطني" مطالعة شاملة، تطرق فيها إلى مختلف العناوين، بالأرقام والوقائع، لا الشتائم والتجريح.

LBC

ثلاثة أشهر تقريبا، ونحن نتعايش مع يوميات لا حياة فيها، في بلد متعب ومفلس قبل المرض أصلا، حتى دق الفقر والبطالة أبواب أكثر من نصف اللبنانيين، فباتت العودة إلى الحياة شبه الطبيعية إلزاما.

الميادين

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي إلى 6798.

الجزيرة

وزارة الصحة الإماراتية: 6 وفيات و731 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

العربية

وزارة الصحة القطرية: تسجيل 1642إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.