لبنان الحر

ناشد نقيب أصحاب مزارع الأزهار والشتول الياس كامل وزير الداخلية محمد فهمي ولجنة متابعة تدابير واجراءات الوقاية من فيروس كورونا السماح لهم بفتح محالهم اسوة بعدد من القطاعات الاخرى، لاسيما وان محال بيع الزهور والشتول لا تشهد زحمة كبيرة تضر بمبدأ التباعد الاجتماعي.

صوت لبنان

اقامت شرطة بلدية العاقورة بالتعاون مع شبان البلدة ومتطوعين في خلية الأزمة لليوم الثاني على التوالي، حواجز عند مدخل البلدة وذلك في إطار تطبيق قرارات التّعبئة العامة، حيث قامت بمنع الشاحنات والسيّارات غير المستوفية الشّروط من الدّخول.

radio orient

أعلن وزير التربية والتعليم العالي طارق المجذوب في تصريحٍ من السراي الحكومي، أنه " اقترح إلغاء دورة عام 2020 لإمتحانات الثانوية العامة بكل فروعها وفق ضوابط محددة وإستكمال العام الدراسي".

اذاعة النور

أعلنت بلدية صور أن فحوص الـ pcr التي أجرتها على 300 شخص على مدى 5 أيام، بالتعاون مع الكتيبة الإيطالية في "اليونيفيل" وفريق المشرق الطبي، جاءت سلبية.

صوت المدى

أصدر وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي مذكرة الى المحافظات والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام حول تعديل مواقيت فتح المؤسسات الصناعية والتجارية وإقفالها.