أفاد مركز عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة (UKMTO) بأن سفينة تعرضت لهجوم قبالة ميناء المكلا المطل على خليج عدن، دون تحديد هويتها مناشدا جميع السفن توخي أقصى درجات الحيطة والحذر خلال الإبحار في المنطقة..

حذرت الخارجية الإيرانية في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة من تداعيات أي نوايا أمريكية للتحرك ضد ناقلات النفط الإيرانية في منطقة الكاريبي بعد إرسال واشنطن قوات بحرية إليها. وقد عبرت ناقلة النفط "فاكسون"، التي تحمل المشتقات النفطية الإيرانية مضيق جبل طارق باتجاه أمريكا الجنوبية، وفق بيانات متابعة خطوط الملاحة البحرية وهذه الناقلة تعد الرابعة بعد ناقلات "فورتشون" و"بتونيا" و"فورست" والتي تحمل شحنة من البنزين أو الديزل الإيراني تعبر مضيق جبل طارق، وهي متجهة على الأرجح نحو فنزويلا.

أعلنت وزارة الدفاع التركية، تحييد عنصرين من حزب العمال الكردستاني بغارات جوية شنها الطيران الحربي التركي على مواقع للحزب في شمال العراق.