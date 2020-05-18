أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، عن انطلاق عمليات "أسود الجزيرة" لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" على الحدود العراقية السورية و"هذه العملية تأتي لتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المناطق وملاحقة العناصر الإرهابية وإلقاء القبض على المطلوبين".

استدعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية، منسق الشؤون الإنسانية في البعثة الأممية في ليبيا، يعقوب الحلو، على خلفية بيان حول قصف قرب طرابلس خلف قتلى مدنيين.

أعلنت القوات المسلحة السودانية أن أحد جنودها أطلق النار على مواطنين اثنين وقتلهما عند نقطة لمراقبة حظر التجول الصحي المفروض للحد من انتشار وباء كوفيد-19 في الخرطوم.

قتل ما لا يقل عن أربعة أشخاص، في هجوم انتحاري في منطقة أرض البنط "بونتلاند" ذات الحكم الذاتي، في شمال شرق الصومال.بينهم حاكم المنطقة.