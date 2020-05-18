النهار/ رضوان عقيل

نقل عن مصادر مشاركة في جلسة الوزراء وصندوق النقد الدولي أن كل المسائل لن تتوضح قبل عقد ما لا يقل عن 50 جلسة نظراً إلى حجم المواضيع المطروحة وضرورة الخوض في تفاصيلها وأضاف المصدر أن جلسات بعثة الصندوق لن تقتصر على الفريق الحكومي فحسب، بل ستقف على آراء جمعية المصارف بغية الاستفسار والتدقيق في الصحة المالية لكل مصرف.

الجمهورية/ عماد مرمل

قال أنه من المعروف عالمياً أن المفاوضات مع صندوق النقد تكون في المبدأ صعبة وشاقة بالنسبة للدول المتعثرة فكيف إذا كانت أيضاً مبعثرة تحت وطأة التجاذبات الجانبية وافتقار ممثليها إلى رؤية مشتركة وأضاف إنه يوجد علامة أخرى تطبع انطلاقة المباحثات مع الصندوق وهي الفراغات النافزة في المنظومة أو البنية التحتية المالية.

اللواء/ غاصب المختار

رأى أن البلاد تعاني من أزمات كثيرة باتت معروفة التفاصيل والأسباب، ولكن من دون إيجاد الحلول اللازمة لها والمشكلة أن القوى السياسية باتت مأزومة أمام جمهورها وأمام الخارج، وبعد تعطل الحلول نتيجة الخلافات والانقسامات، وفي ظل هذه الأزمة يجب استدعاء هؤلاء النواب إلى اعتماد مقارب جديدة وجدية للإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد والإعتراف أن المنظومة الاقتصادية والمالية السابقة هي التي أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه.

نداء الوطن/ مريم سيف الدين

بعد اقتراح وزير التربية طارق المجذوب بإلغاء دورة 2020 لامتحانات الثانوية العامة بكل فروعها وأشكالها وفق ضوابط محددة ورغم عدم توضيحه عن طبيعة هذه الضوابط والأسس التي تستند عليها، إذ أن أثر القرار وعدالته وفعاليته والأخذ بعين الاعتبار ظروف الطلاب مشيراً إلى أن الكثير من الطلاب والأهالي ارتاحوا لهذه الفكرة في ظل تجنبهم مخاطر المخالطة وكلفتها في ظل الأزمة الإقتصادية.