THE GUARDIAN

حزب العمّال البريطاني يخطط لعملية إنقاذ اقتصادية مراعية للبيئة للخروج من أزمة كورونا

يطرح حزب العمال البريطاني مقترحات طموحة لإنقاذ اقتصاد ما بعد فيروس كورونا مع خطة إنعاش جذرية مراعية للبيئة تركّز على مساعدة الشباب الذين يفقدون وظائفهم من خلال إعادة تدريبهم في مجال الصناعات البيئية.

ودعا وزير الاقتصاد في حكومة الظل إد ميليباند إلى استغلال الفرصة وأخذ المبادرة لرسم الاتجاه المستقبلي للبلاد بمجرد تراجع حدة العدوى الناجمة عن الوباء عبر اعتماد خطط تشمل إنشاء "جيش من الشباب العاملين في قطاعات لا تتسبب بانبعاث أي غازات مضرة بالبيئة" للقيام بأعمال مثل زراعة الأشجار وعزل المباني والعمل على التقنيات الخضراء.

وأبلغ ميليباند صحيفة "غارديان" أن الجمع بين الضرر الاقتصادي الناجم عن الفيروس وضرورة معالجة قضايا مثل حالة الطوارئ المناخية والتلوث تتطلب طموحاً يشبه طموح حكومة كليمنت أتلي العمالية بعد الحرب العالمية الثانية.

وقال ميليباند: "هذا الوضع مشابه لما حدث بعد عام 1945"، "ليس من السابق لأوانه أبداً البدء في التفكير بالمستقبل، والتفكير في نوع العالم الذي نريد أن نبنيه مع خروجنا من هذه الأزمة. أعتقد أننا مدينون بأن نعيد تقييم ما يهم حقاً في مجتمعنا، وكيف نبني شيئاً أفضل للمستقبل".

China Daily

خبراء يحثون الولايات المتحدة على وقف لعبة إلقاء اللوم

قال خبراء إن الانقسام بين بكين وواشنطن وسط جائحة"كوفيد-19" قد يشكّل موضوعاً ساخناً يناقش خلال أكبر حدث سياسي سنوي في الصين عندما يدرس المشرّعون والمستشارون السياسيون كيفية استجابة البلاد مع البيئة الخارجية.

وقال الخبراء إنه ينبغي على الولايات المتحدة الكف عن لعب لعبة إلقاء اللوم والعمل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك الصين، لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بشكل مشترك في محاولة لإنقاذ المزيد من الأرواح في الولايات المتحدة وحماية سلامة وصحة البشرية جمعاء.

وقال ستيفن روتش البروفسور في معهد جاكسون للشؤون العالمية بجامعة يايل، لصحيفة "تشاينا ديلي" ، إن الإدارة الأميركية تحاول مراراً وتكراراً إلقاء اللوم على الصين بسبب تفسي "كوفيد-19" لتجنب تحمّل المسؤولية عن سوء الإدارة الفادح لهذا الوباء المأساوي.

وأضاف روتش أن هذا السلوك الأميركي يشوّه الدور الصيني في مجال مكافحة هذا الوباء العالمي كما يتفادى تحمّل المسؤولية عن ثلاثة أشهر من الإنكار وتحريف الحقائق والتحليلات العلمية من قبل القيادة الأميركية وهذه ليست إلا خدعة سياسية تُستعمل من أجل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة في تشرين الثاني."

روسيا اليوم

إطلاق الصاروخ الأمريكي Atlas 5 وعلى متنه مكوك سري

أطلق سلاح الجو الأميركي الأحد، الصاروخ الناقل "أطلس 5 "، من قاعدة كاب كانافيرال في فلوريدا، وعلى متنه المكوك العسكري التجريبي الصغير X-37B، ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب"، فإن المكوك العسكري المصغر سيمضي أشهراً في المدار لإجراء تجارب يتم خلالها توجيهه عن بعد.

وبعيد الإطلاق أشاد وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر بـ"سادس مهمة لطائرة X-37B التي يمكن إعادة استخدامها".

وسيضع المكوك العسكري المصغر في المدار قمراً اصطناعياً صغيراً أطلق عليه تسمية "فالكونسات-8" لإجراء أبحاث إضافية، وفق ما أوضحت وزيرة سلاح الجو باربرا باريت في وقت سابق من الشهر الحالي، كاشفة تفاصيل عن مهمة كانت قبل ذلك مشروعاً فائق السرية.

ويبلغ طول المكوك المصغر تسعة أمتار وعرضه مع الجناحين 4.5 متر، وفي رحلاته السابقة التي بدأت في العام 2010 بقي في المدار لفترات أطول.

ووفقا لوكالة "نوفوستي" الروسية، فإن مدير عام وكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، دميتري روغوزين، أعرب في أكتوبر 2018 عن قلقه من أن الجيش الأميركي قد يستخدم X-37B لنقل السلاح إلى الفضاء.