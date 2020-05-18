الوكالة الوطنية للإعلام

دياب: أناشد اللبنانيين اعتماد الرقابة الذاتية وتحمل المسؤولية العالم يثق بنا وبقدراتنا ويستشهد بتجربتنا كنموذج للدول الكبرى

أعلن رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، في كلمة بعد اجتماع اللجنة الوزارية لمتابعة تطورات كورونا، "إعادة فتح البلد جزئيا" اعتبارا من يوم غد، وأن وزير الداخلية والبلديات سيعلن اليوم التفاصيل، داعيا إلى أن يتحمل "كل منا مسؤولية نفسه ".وجاء في نص الكلمة: "أيها اللبنانيات، أيها اللبنانيون، أعلم جيدا أنكم جميعا ترغبون بالعودة إلى حياتنا الطبيعية، نمارس أعمالنا كما كنا، نزور بعضنا كما كنا، نستأنف العام الدراسي، نحتفل بمناسباتنا الاجتماعية، نتعانق مع الأهل والأصدقاء الذين اشتقنا إليهم لقد ألغى وباء كورونا كل يومياتنا، وعطل أعمالنا، وجمد علاقاتنا الاجتماعية.

وكالة أنباء رويترز

مصر تشدد قيود كورونا خلال أسبوع العيد

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الأحد إن حظر التجول سيبدأ الساعة الخامسة مساء بدلا من التاسعة مساء اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الجمعة 29 مايو أيار كما تقرر وقف حركة النقل الجماعي للحد من انتشار فيروس كورونا خلال أسبوع العيد. وقررت الحكومة أيضا إغلاق المحال التجارية والمطاعم والحدائق العامة والشواطئ والمتنزهات تماما خلال الأسبوع المقبل الذي يحل فيه عيد الفطر. وقال مدبولي في مؤتمر صحفي إنه تقرر إيقاف حركة النقل الجماعى والحافلات والتنقل بين المحافظات للحد من فرص انتشار الفيروس.

وكالة فرنس برس

البرلمان الاسرائيلي يمنح ثقته لحكومة الوحدة ونتانياهو يؤكد نيته ضم الضفة

وافق البرلمان الإسرائيلي الأحد على حكومة الوحدة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس. ومنحت غالبية من 73 نائبا في البرلمان (الكنيست) الحكومة الائتلافية التي ستعمل لمدة ثلاث سنوات الثقة، في حين عارضها 46 نائباً، وتغيب عضو واحد عن التصويت. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في خطابه أمام البرلمان (الكنيست) المضي قدما في مخطط ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، قبيل أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية. واتفق نتانياهو وغانتس الشهر الماضي على تشكيل حكومة وحدة يتقاسمان فيها السلطة.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

بوتين يرسل برقية تهنئة إلى نتنياهو

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو بمناسبة مصادقة الكنسيت على الحكومة الائتلافية الجديدة . وجاء في البرقية المنشورة على موقع الكرملين:"نقدر عاليا العلاقات القائمة بيننا، والتي تسمح بمناقشة مختلف القضايا، بما فيها الصعبة، والأجندة الدولية بشكل شامل". وأعرب بوتين عن أمله في أن تواصل الحكومة الجديدة برئاسة نتنياهو نهج تطوير العلاقات الودية والتعاون المتبادل بين البلدين.

وكالة أنباء شينخوا

ووهان تجري اختبار الحمض النووي لجميع المقيمين بالمدينة

في الصورة الملتقطة يوم 15 مايو 2020، نقطة لاختبار الحمض النووي في مدينة ووهان. وفي هذه الأيام، تقوم مدينة ووهان بوسط الصين بترتيب اختبارات الحمض النووي لجميع السكان الذين لم يتم اختبارهم من قبل من أجل معرفة عدد الحالات التى لا تظهر عليها أعراض الإصابة بفيروس كورونا الجديد.