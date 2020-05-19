TL

الأنظار الى المفاوضات الجارية بين الحكومة وصندوق النقد الدولي التي انعقدت اليوم في جولة ثانية عبر الفيديو CALL وسط تكتم وسرية والمعلومة الرسمية الوحيدة ان المفاوضات شارك فيها حاكم ‏مصرف لبنان رياض سلامة، الذي تغيب عن الجولة الاولى مكتفيا بإرسال ممثلين عنه.

المنار

خطوة ناقصة قد تلقي بالبلد في براثن وباء قاتل او في اجراءات أكثر صرامة ستضطر الحكومة الى اعادة فرضها. فمجريات اليوم الاول من رفع الحظر التام غير مشجعة مع تسجيل العديد من الخروقات لقواعد السلامة العامة.

nbn

كمياه محجوزة خلف سد اسمه التعبئة العامة اندفع الناس إلى الشارع بعد حظر تبعه إقفال لأربعة أيام قبل إتخاذ الحكومة القرار بفتح البلاد مجددا.

mtv

في الاجتماع الثاني سمع لبنان من ممثل الصندوق درساً مكرراً في ضرورة تلازم خطته مع أرقام موحدة وتدابير قانونية ملموسة شفافة وواضحة كي تصبح الدولة على موجة الصندوق ومن ورائه المجتمع الدولي .

NTV

رئيس الحكومة حسان دياب ترأس اجتماع السفراء حول مؤتمر سيدر، ملتزماً أمامهم محاربة الفساد واستعادة الثقة الدولية بلبنان، وكان لافتاً ما أعلنه ناظر سيدر المبعوث الفرنسي بيار دوكان من أن المؤتمر لا يزال ملائما، وهو عقد يقوم على المشاريع والإصلاحات والتمويل.

OTV

هل من أمل يرجى ؟ في الازمات والملمات، في النوائب والمصائب في الشجن والمحن يتناسى الشعب خلافاته وتترك الأحزاب انقساماتها وتجتمع المعارضة والموالاة من اجل الارض والوطن والعلم والشهداء والماضي المجيد والتاريخ التليد وتتوحد الطقوس وتتنقى النفوس لأجل أرض الأجداد .

LBC

بات من شبه المؤكد "تلازم المسارين": قروض صندوق النقد الدولي وتمويل مشاريع سيدر ، فالمساران إما ان يسيرا معا او يتعثران معا ، والكرة عند الجانب اللبناني في كل من المسارين : فصندوق النقد الدولي لديه سلسلة شروط ، وتلبيتها في الملعب اللبناني ، وأبرزها: إصلاح الإدارة وتنظيم قطاع الكهرباء، وتحرير سعر صرف الليرة، ومكافحة الفساد ومقررات "سيدر" تشترط الشفافية المطلقة في التلزيمات ومكافحة الفساد.

الميادين

الرئيس الأفغاني أشرف غني يوقع اتفاقاً لتقاسم السلطة مع خصمه عبدالله عبدالله، في سبيل إنهاء الخلافات التي استمرت لشهور.

الجزيرة

تخطط مجموعة الإمارات للاستغناء عن نحو 30 ألف وظيفة لتقليص التكاليف في ظل جائحة فيروس كورونا.

العربية

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، إن الجيش يتحفظ على أعداد المرتزقة الذين تم القبض عليهم بمحاور طرابلس، خلال قتالهم مع الميليشيات المسلحة بالغرب الليبي.