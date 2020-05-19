لبنان الحر

باشرت وكالة "الأونروا" صرف ​مساعدات​ الإغاثة الطارئة بدءاً من اليوم لمواجهة تداعيات ​فيروس كورونا​ وذلك حسب برنامج وترتيب أبجدي يبدأ بعائلات شبكة الأمان الاجتماعي وعائلات ​اللاجئين الفلسطينيين​ من ​سوريا​. بالاضافة إليهم عائلات اللاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى ​الأونروا​ التي يبدأ الاسم الأول بحرف "ي".

صوت لبنان

زار وفد من نقابة اصحاب محطات المحروقات في لبنان برئاسة النقيب سامي البركس وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه، للبحث في مشكلتين اساسيتين تهددان مصير أصحاب المحطات ومستقبلهم وهما: استيفاء الشركات المستوردة للمشتقات النفطية الرسوم الجمركية والضرائب بالدولار وتهريب المازوت الى سوريا.

radio orient

استقبل وزير الخارجية والمغتربين ​ناصيف حتي​، سفير فرنسا في لبنان ​برونو فوشيه​، وتم البحث في تطورات ​مؤتمر سيدر​ وكيفية تطبيقه إضافةً إلى تجديد ولاية قوة الطوارئ الدولية اليونيفل​​​​​​، كما التقى سفير مصر في لبنان ​ياسر علوي​ وتمّ البحث في العلاقات الثنائية بين البلدين.

اذاعة النور

قامت الضابطة الصحية البيطرية في ​وزارة الزراعة​ بضبط لحوم فاسدة في منطقة قب الياس في ​البقاع​ الأوسط، داخل ملحمة تعود للمدعو (خ. م.)، وذلك بعد توفر معلومات عن وجود لحوم غير صالحة للإستهلاك البشري، وبعد التحقيق من مصدر اللحوم و بناء لإشارة المدعي العام في البقاع جرى استدعاء جميع المتورطين وسوقهم الى مكتب أمن الدولة، وجرى إقفال الملحمة بالشمع الأحمر.

صوت المدى

استقبل الرئيس ميشال عون الوزير السابق غازي العريضي وعرض معه الاوضاع العامة والتطورات السياسية الاخيرة.