طلب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، السماح له بالتغيّب عن الجلسة الافتتاحية لمحاكمته بثلاثة ملفات فساد بتهم تلقي رشى والاحتيال وخيانة الأمانة، والتي من المقرر أن تنطلق يوم الأحد المقبل، وأشارت وسائل الإعلام إلى أن نتنياهو ادّعى في طلبه بعدم حضور جلسة محاكمته الافتتاحية، بأنها تشمل في مجملها "نقاشات تقنية".

قدّم ناشطون في "منظمات الهيكل" الصهيونية، التماساً للمحكمة العليا الإسرائيلية طلبوا من خلاله إلزام الحكومة بفتح ساحات المسجد الأقصى أمام المستوطنين، وتظاهر العشرات من "طلاب الهيكل" والمدارس التوراتية قبالة مقر السفارة الأردنية في رمات غان وطالبوا بطرد الأوقاف من الأقصى وفرض السيادة الإسرائيلية على ساحات الحرم القدسي الشريف المسمى "جبل الهيكل". واعتبرو أن هناك اتفاقاً بين بين الأردن وإسرائيل تم التكتم عليه، ويتعارض والقوانين الإسرائيلية التي تجيز حرية التنقل والصعود إلى "جبل الهيكل".

طالبت النيابة العامة الرد على ادعاءات منظمات الهيكل بدواعي السرية ومواد استخباراتية، حيث وافق قاضي المحكمة على طلب النيابة التي استعرضت دوافع الإغلاق والتفاهمات بين إسرائيل والأردن حيال ذلك.

قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غابي أشكنازي، إن خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للسلام في الشرق الأوسط، بمثابة فرصة تاريخية لترسيم حدود دولة إسرائيل. و"سنقوم بالدفع نحو تطبيق الخطة الأميركية من خلال التنسيق مع الإدارة الأميركية، والحوار مع جيراننا والحفاظ على اتفاقيات السلام". وأضاف أشكنازي "إن السلام مع جيراننا بمثابة كنز استراتيجي ومن المهم الحفاظ عليه، هناك أهمية قصوى لتطوير وتعزيز العلاقات الاستراتيجية مع مصر والأردن لأنهما بلدان حليفان مهمان".