قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية إن مكتب التحقيقات الفدرالي عثر على دليل يربط تنظيم "القاعدة" بحادث إطلاق متدرب طيار سعودي النار في قاعدة عسكرية بفلوريدا في عام 2019.

شدد وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، على أن رد طهران ضد أي اعتداء يستهدف أمنها القومي، سيكون حاسماً.

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن بلاده ستردّ على أي إجراء أميركي يستهدف ناقلات النفط الإيرانية المتجهة نحو فنزويلا، منوّها بأنها تجارة مشروعة رسمياً وقانونياً.

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي، إن إقالة مفتش وزارة الخارجية العام قد تكون مرتبطة بالتحقيق في إعلان الرئيس الأمريكي حالة طوارئ لبدء بيع أسلحة للسعودية. وقالت وكالة "رويترز" إن البيت الأبيض ووزارة الخارجية لم يردا على بيان رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب الديمقراطي إليوت أنجيل.