طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، جيش بلاده بالاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي خلال اجتماعه مع وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي الذي أطلعه على مجمل الأوضاع الأمنية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية الثلاثة الرئيسية على مستوى الجمهورية، وجهود القوات المسلحة لضبط الحدود وملاحقة العناصر الإرهابية، خاصة في شمال سيناء وكذلك المنطقة الغربية".

أعلن الإعلام الأمني في الكويت ضبط مقيم عربي قام بنشر تغريدة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن إساءة إلى دولة خليجية شقيقة وإلى حكامها.

أعلن فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي، والقائد الأعلى للجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، "تحرير قاعدة الوطية العسكرية"، من قبضة من سماها بـ"المليشيات الإجرامية والمرتزقة" وأن "انتصار اليوم لا يمثل نهاية المعركة، بل يقربنا أكثر من أي وقت مضى من يوم النصر الكبير، بتحرير جميع المناطق، والقضاء على مشروع الهيمنة والاستبداد، الذي يهدد أمل الليبيين في بناء دولتهم المدنية الديمقراطية".

نفت مجموعة طيران الإمارات، تنفيذ أي عمليات فصل جماعي من كوادرها العاملة وقال متحدث باسمها أن أي قرار سيُتخذ بهذا الخصوص سيتم الإعلان عنه بالأسلوب المتعارف عليه.