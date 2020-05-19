الجزيرة - السعودية

الرئيس الصيني: أي لقاح لـ«كوفيد- 19» سيكون «للمصلحة العالمية»

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لجمعية الصحة العالمية أن أي لقاح تطوره بلاده ضد فيروس كورونا المستجد سيكون «للمصلحة العالمية العامة» فور بدء استخدامه. وقال الرئيس الصيني في أول اجتماع افتراضي على الإطلاق للجمعية إن بلاده ستقدِّم مليارَي دولار في صورة مساعدات لمكافحة وباء كوفيد-19 على مدى عامين. وشدَّد على أن بلاده لم تتحمل مسؤولياتها فقط تجاه شعبها، بل تجاه كل العالم، وتقاسمت المعارف كافة الخاصة بالفيروس والوقاية والبصمة الجينية مع الجميع عبر منظمة الصحة العالمية.

أخبار الخليج - البحرين

مبعوث الأمم المتحدة: ضم إسرائيل لأراض فلسطينية محتلة بالضفة الغربية محظور

أكد مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام بالشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف "أن ضم إسرائيل لأراض فلسطينية محتلة بالضفة الغربية محظور بموجب القانون الدولي". وأضاف لدى مشاركته في ندوة نظمها المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الاقليمية مساء أمس "ستكون لعملية الضم آثار قانونية وسياسية وأمنية من الصعب التعامل معها، وسيلحق الضرر بآفاق السلام ويشجع التطرف من جميع الجهات". وقال ملادينوف "يُشكّل الضم تهديدا كبيرا وهو محظور بموجب القانون الدولي وسيقوّض النظام الدولي". وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن في حفل تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة أن حكومته ستسعى إلى ضم المستوطنات بالضفة الغربية. وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 في المئة من مساحة الضفة الغربية.

القدس - فلسطين

روحاني: إيران ستواصل دعم استقلال العراق وسيادته

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن الجمهورية الإسلامية ستواصل دعمها سيادة العراق واستقلاله، حسبما ذكرت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا). وقال إن إيران ستقف مع العراق -حكومة وشعبا- وإنها تعارض تدخل القوى الأجنبية في الشؤون الداخلية للعراق. وأعرب عن ارتياحه لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، معتبرا أن الاستقرار السياسي له أهمية بالنسبة للبلاد لأنه سيساعد في إحياء دور العراق المهم في المنطقة.

الاتحاد - الإمارات

ترامب: منظمة الصحة العالمية «دمية في يد الصين»

شنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجوماً عنيفاً على منظّمة الصحّة العالمية، مؤكّداً أنّه سيتّخذ قريباً قراراً نهائياً بشأن مصير التمويل الأميركي للمنظمة الأممية. وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض «أنا لست سعيداً بمنظمة الصحّة العالمية إنّهم دمية في يد الصين». وردّاً على سؤال عن مصير المساهمة المالية الأميركية للمنظمة والبالغة سنوياً حوالي 450 مليون دولار والتي كان ترامب أعلن في منتصف أبريل عزمه على وقفها، لم يدل الرئيس الأميركي بجواب قاطع قائلاً «سنتّخذ قراراً قريباً».