النهار/ هدى شديد

قالت إنه رغم استفادة الحكومة من فترة السماح التي أعطيت لها في مواجهة وباء كورونا فهي لم تسجّل إنجازاً نوعياً خارج هذا الملف، وفي موازاة هذا التخبط الداخلي اتجهت إلى التفاوض مع صندوق النقد الدولي ومجموعة الدول الداعمة للبنان في مؤتمر سيدر، وأشارت مصادر مواكبة إلى أن كل ما يمكن أن يقدمه صندوق النقد الدولي قد لا يصل إلى ثلاث مليارات دولار فيما الحكومة تحتاج إلى أكثر من ذلك لوقف الانهيار.

الجمهورية/ جورج شاهين

رأى أنه لم يسبق لحكومة أن عاشت وضعاً صعباً قبل إتمامها الشهر الرابع، ورغم التطمينات التي ترغب في إرسالها في كل الاتجاهات فحتى الساعة لم يؤدِ اصطفاف الوزراء كمجموعة متماسكة تشكل فريق عمل واحد موحد وليس في هذه الأسباب الموجبة والمعطيات التي تقود إلى توصيف الوضع الحكومي الصعب، ما يرضي البعض من القوى التي تعتقد أنها تستطيع إنقاذ البلاد واخراجها من قعر الحفرة.

اللواء/ معروف الداعوق

نقل عن مصدر سياسي بارز استبعاد حصول أي حلحلة في الأزمة الضاغطة التي تواجه لبنان في الوقت الحاضر، وتوقع استمرار حال الاهتراء والتدهور المتواصل من دون ترقب أي انفراجات تشير بحلٍ وشيك للأزمة، وأشار المصدر إلى إن أسباب هذا التشاؤم تعود أولاً إلى الوضع السياسي الهش الذي ساد بعد الانتفاضة ودخول البلاد في حال انعدام الوزن السياسي بفعل الخلل في تركيبة السلطة.

نداء الوطن / أسامة القادري

قال إن التهريب أصبح عملية تستهدف الاقتصاد اللبناني بالعمق وتصيب المال العام مسببة أضرار كبيرة على غالبية القطاعات منها: الزراعية والتجارية والصناعية وتجري تحت أعين الدولة وأجهزتها وقادتها السياسيين مضيفاً أن الوضع الاقتصادي يترك آثاره السلبية أيضاً على السوق المحلي في ظل انعدام فرص التصدير البري إلى الدول العربية.

نداء الوطن / طوني فرنسيس

اعتبر أن سبب الأزمة المالية والاقتصادية في البلد ينحصر بالهدر في قطاع الكهرباء حيث ضاعت وتضيع مليارات الدولارات في تراكم سنوي، والهدر السنوي المستمر عبر تمويل الدولة اللبنانية شراء المحروقات والقمح المدعومين ثم نقلهما إلى سوريا ما يرتب كلفة سنوية تزيد عن أربعة مليارات دولار مضيفاً أن بعد جمع الأرقام الضائعة وسداد الديون يمكن للبنان أن يستعيد توازنه.