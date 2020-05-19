The NewYork Times

ميركل تكسر محرّمات ألمانية وتدعم تشارك ديون الاتحاد الأوروبي لمواجهة تفشي الفيروس

في مواجهة الكارثة الاقتصادية وخطر فيروس كورونا الذي أدى إلى مزيد من التمزق في صفوف الاتحاد الأوروبي، ابتعدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل يوم الاثنين عن السياسات الألمانية التقليدية المستمرة منذ عقود ووافقت على دعم فكرة الديون الأوروبية الجماعية لمساعدة البلدان التي تضرّرت بشدة من الوباء. وفي حال وافقت الدول الأعضاء الأخرى على الخطة، فستكون أوروبا قد خطت خطوة كبيرة نحو توحّدها بشكل أقوى، وإشارة إلى أن الوباء قد يقرّب دول الكتلة من بعضها البعض بدلاً من تقسيمها. وانضمت السيدة ميركل إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لاقتراح اقتراض 500 مليار يورو، أو 545 مليار دولار، لإنشاء صندوق تعافي مشترك. وسيكون سداد هذه الديون من مسؤولية الاتحاد بأكمله، لكنه سيفيد في المقام الأول بلدان الجنوب الأكثر فقراً، التي تضررت بشدة من الفيروس. لطالما قاومت ألمانيا ودول أعضاء أخرى في الشمال مثل هذا النهج المشترك للاقتراض، وقد شكّل هذا التردد عائقاً أمام المزيد من التكامل والتعاون في الاتحاد الأوروبي.

في السنوات الأخيرة، واجه الاتحاد الأوروبي سلسلة من التحديات التي هزت أسسه، بدءاً بأزمة المهاجرين وصولاً إلى خروج بريطانيا من الكتلة. والآن، يعمل الوباء على تقسيم الاتحاد بشكل أكبر، ويتسبب بإقفال الحدود داخل الكتلة ويضرّ بشدة باقتصادات الدول الأعضاء.

روسيا اليوم

الطاقة الأميركية تتوقع هبوطاً قياسياً في إنتاج النفط الصخري في يونيو

توقعت وزارة الطاقة الأميركية انخفاضاً في ​إنتاج النفط الصخري في البلاد في شهر يونيو المقبل بمقدار 2.5%، بالمقارنة مع مستوى الإنتاج المسجل في مايو الجاري. ووفقاً لتقديرات الإدارة، فإن إنتاج النفط الصخري سيشهد في يونيو أدنى مستوياته منذ أغسطس 2018، وسط مواصلة المنتجين كبح الإنتاج منذ مارس الماضي في ظل وفرة في المعروض وهبوط حاد في الطلب بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. ورجّحت إدارة معلومات الطاقة بوزارة الطاقة الأميركية في تقرير جديد أصدرته الاثنين، أن كبرى الشركات للنفط الصخري ستقلص من مستويات الإنتاج في يونيو بواقع 197 ألف برميل يومياً ليبلغ إلى 7822 مليون برميل يومياً بشكل إجمالي. وتوقعت الإدارة أن يسجل الانخفاض الأكبر للإنتاج في حقل "بيرميان" الممتد من ولاية تكساس إلى نيومكسيكو، الذي يعد الحقل الأكبر والأساسي لقطاع صناعة النفط الأميركي، وذلك بمقدار 87 ألف برميل يومياً ليبلغ الحجم الكلي 4.29 مليون برميل يومياً. أما حقل "أناداركو" الواقع أيضاً في الحوض البرمي، فتوقعت الإدارة أن ينخفض الإنتاج فيه بواقع 28 ألف برميل يومياً ليبلغ 434 ألف برميل.

وأشارت الإدارة إلى تقليص الإنتاج في الحقول الكبيرة الأخرى بعد "بيرميان" و"أناداركو"، وهي "نيوبرارا" (بواقع 24 ألف برميل حتى 636 ألف برميل يوميا)، و"باكين" ثاني أكبر الحقول النفطية في الولايات المتحدة والعالم (بواقع 14 ألف برميل حتى 1.114 مليون برميل يومياً)، و"إيغل فورد" (بنسبة 36 ألف برميل يوميا ليبلغ 1.174 مليون برميل يومياً).