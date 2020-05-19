الوكالة الوطنية للإعلام

مستشفى رفيق الحريري: 11 إصابة ايجابية من أصل 243 فحصاً و37 اصابة في العزل و15 حالة مشتبه بها ولا حالات حرجة

صدر عن مستشفى رفيق الحريري الجامعي التقرير اليومي عن آخر المستجدات حول فيروس الكورونا Covid-19 وجاء فيه: "أجرى المستشفى 243 فحصا مخبريا: سجلت 11 إصابة ايجابية جديدة وباقي الفحوصات سلبية. بلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا إصابتها بفيروس الكورونا والموجودة حاليا في منطقة العزل الصحي في المستشفى 37 إصابة. تم استقبال 15 حالة مشتبه بإصابتها بفيروس الكورونا نقلت من مستشفيات أخرى. لا تسجيل لحالات شفاء جديدة مما يبقي مجموع الحالات التي شفيت تماما من فيروس الكورونا منذ البداية حتى تاريخه 177 حالة شفاء. إن جميع المصابين بفيروس الكورونا يتلقون العناية اللازمة في وحدة العزل ووضعهم مستقر، ولا تسجيل لحالات حرجة.

وكالة أنباء رويترز

مصر تستعد لفرض استخدام الكمامة وتغريم المخالفين

قال نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري إن استخدام الكمامة سيصبح إجباريا في وسائل المواصلات العامة والأماكن المغلقة وإن الحكومة تعمل على إنتاج كمامات من القماش بسعر خمسة جنيهات (0.31 دولار) للواحدة وتصلح للاستخدام لمدة شهر كامل. وقال إن هناك مشروع قانون معروضا على مجلس النواب يتضمن فرض عقوبة مالية فورية على من لا يستخدم الكمامة تبلغ 300 جنيه (19 دولارا) للمرة الواحدة وقد تزيد.

وأعلنت مصر يوم الاحد تشديد القيود والإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا خلال الأسبوع المقبل الذي يحل فيه عيد الفطر.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

روسيا ودول أخرى ترحب بتوقيع اتفاق القادة الأفغان وتدعو لانسحاب القوات الأجنبية

رحبت كل من روسيا وإيران والصين وباكستان، بالاتفاق السياسي، الذي تم التوصل إليه بين الرئيس الأفغاني أشرف غني ورئيس الوزراء السابق عبد الله عبد الله، لتقاسم السلطة في البلاد. موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان مشترك نشر على موقع الخارجية الروسية "يرحب مبعوثو الدول إلى أفغانستان بتوقيع اتفاق بين القادة السياسيين الرئيسيين، ويعربون عن أملهم في قيام هذا الحدث الهام بتسريع بدء المحادثات الأفغانية". وأشار البيان إلى أن الأطراف "يعربون عن دعمهم" لعملية المصالحة الوطنية" التي يقودها الأفغان، ويرون أن "المفاوضات الشاملة بين الأفغان هي السبيل الوحيد للتوصل إلى المصالحة الوطنية الأفغانية، التي تؤدي إلى إنهاء فوري للصراع، الذي طال أمده".

وكالة أنباء شينخوا

شي: الصين تتصرف "بانفتاح وشفافية ومسؤولية" في محاربة مرض "كوفيد-19"

قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن الصين تصرفت على الدوام بانفتاح وشفافية ومسؤولية كاملة في الحرب على مرض فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19". وقال "في الصين، بعد جهود مضنية وتضحية هائلة، عكسنا مسار الفيروس وحمينا حياة شعبنا وصحته. وتصرفنا دائما بانفتاح وشفافية ومسؤولية". وتابع شي قائلا "قدمنا معلومات لمنظمة الصحة العالمية والدول المعنية في أنسب الأوقات. ونشرنا تسلسل الجينوم في أقرب وقت ممكن". وقال شي "قمنا بمشاركة خبرة السيطرة والعلاج مع العالم من دون تحفظ. وقمنا بكل مع في وسعنا لدعم ومساعدة الدول المحتاجة".