Published by lebarmy16 on أربعاء, 05/20/2020 - 09:30
Ar
  • Mahmoud Abbas: We are no longer abiding by agreements with Israel, US
  • محمود عباس: لن نلتزم بعد الآن بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة
  • Biden: Israeli threats of annexation choke off hope of peace
  • بايدن: التهديدات الإسرائيلية بضم أراضٍ تخنق الأمل بالتوصّل إلى سلام
  • Israeli ambassador to US: Israel must annex quickly in case Biden wins
  • السفير الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة: إسرائيل يجب أن تضم المستوطنات سريعاً تحسباً لاحتمال فوز بايدن بالانتخابات
Press: 
Jerusalem Post
Date: 
الأربعاء, مايو 20, 2020