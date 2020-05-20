- En
- Fr
- عربي
Published by lebarmy16 on أربعاء, 05/20/2020 - 09:30
Ar
- Mahmoud Abbas: We are no longer abiding by agreements with Israel, US
- محمود عباس: لن نلتزم بعد الآن بالاتفاقات الموقعة مع إسرائيل والولايات المتحدة
- Biden: Israeli threats of annexation choke off hope of peace
- بايدن: التهديدات الإسرائيلية بضم أراضٍ تخنق الأمل بالتوصّل إلى سلام
- Israeli ambassador to US: Israel must annex quickly in case Biden wins
- السفير الإسرائيلي إلى الولايات المتحدة: إسرائيل يجب أن تضم المستوطنات سريعاً تحسباً لاحتمال فوز بايدن بالانتخابات
Press:
Date:
الأربعاء, مايو 20, 2020