شيء ما يتغير في مصر

عمرو حمزاوي 19 أيار 2020

في مواجهة جائحة كورونا، تبدو الحكومة المصرية بمظهر مغاير لما عهدت عليه في سياق إدارتها لأزمات قومية أخرى، فمؤسسة الرئاسة، وهي المضطلعة عادة بقيادة الجهود الحكومية وبتوجيه الوزارات المدنية والنظامية (وزارات الدفاع والداخلية والأجهزة الاستخباراتية والأمنية) وبالصياغة المباشرة للخطاب الإعلامي الرسمي المواكب لإدارة الأزمة المعنية (خطب ومداخلات وتعليقات رئيس الجمهورية)، تتوارى في زمن كورونا ويغلفها الكثير من الصمت. والمؤسسة العسكرية، وهي أيضاً اعتادت تصدر واجهة إدارة الأزمات القومية واعتاد منها المصريون في لحظات عجز وزارات مدنية كوزارة التموين ووزارة الصحة والسكان التدخل المستقل والسريع عبر مصانعها وخطوط إنتاجها (وتلك تاريخيا تطورت في أعقاب حرب 1967) لتوفير السلع الاستهلاكية الأساسية (كالخبز وحليب الأطفال) والمستلزمات الطبية الضرورية (كاللقاحات المختلفة)، تقبل اليوم أن توظف أدواتها في إطار الخطة الشاملة لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها. فتعهد الحكومة للقوات المسلحة المصرية بالمساعدة في تطهير وتعقيم المنشآت والمباني العامة، وتطلب منها رفع الطاقات الاستيعابية لمستشفيات العزل (زيادة عدد الأسرة على سبيل المثال)، وتناشد المصانع الحربية ومعها مصانع القطاع الخاص بإنتاج كمامات القماش للوفاء باحتياجات المواطنين.

ليبيا: حكومة الوفاق تصنع الحدث وعودة الحل السياسي بقوة

(وحدة تقدير الموقف السياسي) 13 أيار 2020

تسارعت الأحداث في ليبيا الشقيقة منذ أواسط آذار 2020 وحصلت تغييرات عسكرية كبيرة رافقتها تطورات سياسية فارقة مما جعل المشهد الليبي يشارف على الانقلاب رأساً على عقب.

فقد كانت البداية متمثلة في هجوم لقوات الكرامة بقيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر على العاصمة طرابلس والتلويح بحسم المعركة خلال ساعات أو في أقصى تقدير خلال أيام، لكن الوقائع على أرض الميدان قدّمت صورة مغايرة تماما حيث تكبدت قوات حفتر هزائم متتالية على أيدي حكومة قوات الوفاق الوطني المعترف بها دوليا بقيادة السيد فايز السّراج. وكان من نتائج هذه الهزائم تحوّل المبادرة بأيدي قوات الوفاق المتمركزة في العاصمة وتغيّر المعادلة من إمكانية سقوط العاصمة إلى اندحار القوّات "الغازية" إلى درجة الهزيمة بل وتهديد تموقعها في معقلها بالشرق الليبي حيث برزت بوادر "تمرد" على حفتر الذي سارع بإعلان نفسه "حاكما شعبيا" لليبيا في حركة هروب إلى الأمام واستباق إمكانيات عزله من قبل مدعّميه المتمثلين في الحلف الإماراتي السعودي المصري.