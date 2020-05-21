TL

جولة رابعة من المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وقد ترأس الوفد المفاوض اللبناني وزير المال غازي وزني وبحضور وزير الطاقة ريمون غجر الأجواء وصفت بالايجابية على ان تستكمل الاجتماعات.

المنار

إلى القدس، درب الشهداء ومسرى الأنبياء ومبعث الرسالات، رسالة وحدة وقوة وثبات، وعهد بالنصر الذي نراه قريباً وان عميت عنه أعين وصمت آذان، وبين مآذن مساجدها وأجراس كنائسها كبر قادة ورجال رجال، تعرفهم القدس جيداً مجاهدين وشهداء وجرحى وأسرى ولاجئين وثائرين، عقدوا مع عاصمة الأمة الأبدية صفقة عز مع وعد بالنصر.

nbn

يقرر مجلس الوزراء في جلسته التي تعقد في السراي الحكومي اليوم تجديد التعبئة العامة حتى السابع من حزيران بناء على توصية المجلس الأعلى للدفاع كما تحتفل الحكومة بمئوية أيامها في عرض لإنجازات يتولاها رئيس الحكومة حسان دياب شخصياً خلال كلمة يوجهها إلى اللبنانيين مباشرة بعد جلسة الحكومة مزوداً بتقارير طلب من الوزراء إعدادها كورقة كشف عن العمل الذين قاموا به في وزارتهم.

mtv

حمل اليوم جملة حوادث معبرة نرى أن إثارتها أمام الرأي العام، تعطي صورة واضحة ودامغة عن أسباب فقر الدم الذي يعاني منه لبنان والذي سيتبين أنه فقر سيادي مزمن. يكفي أيها اللبنانيون أن تعرفوا بأن الإقفال الجزئي والمتعثر منذ أيام قليلة للحدود اللبنانية السورية، ومنع تسرب البضائع والدولار.

NTV

تزامناً مع كل ما سبق، لقاء لافت في توقيته بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وممثل الامم المتحدة في لبنان يان كوبيش، أبرز محاوره، التجديد لولاية القوات الدولية العاملة في الجنوب بموجب القرار 1701، المقررة في الامم المتحدة نهاية آيار الحالي.

OTV

وفي موازاة النشاط المستعاد في مجلس النواب، زيارة لعين التينة قام بها حاكم مصرف لبنان. ومن عين التينة، مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن عنها اللواء عباس براهيم العائد من سوريا، حيث قال: "بالتأكيد سيكون هناك حل لموضوع المعابر غير الشرعية"، وأضاف: "قريباً هناك بوادر في هذا الإطار".

LBC

في مطلع حزيران المقبل، يبدأ تطبيق قانون قيصر، الذي أقره مجلس الشيوخ الاميركي في كانون الأول الفائت، وهو يهدف إلى تضييق الخناق على النظام السوري وفرض اجراءات اضافية ضد الجهات التي تدعم العمليات العسكرية للجيش، هذا القانون سيضع روسيا وايران وجهاً لوجه مع الولايات المتحدة.

الميادين

أشار ​رئيس الوزراء البريطاني​ ​بوريس جونسون​ إلى أن "برنامجاً لتتبع وتعقب من يشتبه في مخالطتهم لمصابين بفيروس كورونا​ المستجد "​كوفيد 19​"، سيكون جاهزاً بحلول الأول من حزيران المقبل" .

الجزيرة

دعا وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية وشؤون ​أوروبا​، جان باتيست لوموان، إلى "مزيد من التنسيق بشأن إعادة فتح الحدود الداخلية للاتحاد الأوروبي"، في وقت أعلنت بعض الدول الأعضاء إجراءات في هذا الاتجاه مع اقتراب ​موسم السياحة​ الصيفي.

العربية

لفت ​وزير الخارجية​ الأميركي ​مايك بومبيو​ الى أن "جمهورية ​الصين​ الشعبية واحدة من الدول التي تتضائل بسرعة كبيرة ممن لا يزال يرحّب بخطوط ماهان إير التي تنقل الأسلحة والإرهابيين حول ​العالم​ لصالح جمهورية ​إيران​ الإسلامية. ولا بدّ أن يكون لهذا التعاون عواقب".