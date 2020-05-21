لبنان الحر

استقبلت وزيرة ​الشباب​ و​الرياضة​ فارتينيه أوهانيان في مكتبها في الوزارة، وفداً من اللجنة الأولمبية اللبنانية، وتم البحث في الواقع الرياضي عموماً والمستجدات الناتجة عن ازمة ​فيروس كوروناً​ خصوصاً وانعكاساتها الكبيرة على الحركة الرياضية في لبنان، لا سيما لجهة توقف النشاط الرياضي.

صوت لبنان

أشار وزير التربية و​التعليم العالي​ ​طارق المجذوب​ إلى أن "هدفنا في ​وزارة التربية والتعليم العالي​ هو ضمان التعليم الجيد لجميع الأطفال في ​لبنان​. فعلى رغم الوضع الصحي السائد، كانت فرقنا تبذل قصارى جهدها لضمان توفير التعلم عبر الإنترنت بأفضل طريقة مناسبة لأكبر عدد من المتعلمين".

radio orient

جال مفتي ​الجمهورية​ اللبنانية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ على المراكز التي يتم فيها توزيع المساعدات المالية للعائلات الفقيرة في ​بيروت​ كمرحلة أولى على أن تستأنف في باقي المناطق اللبنانية بعد ​عيد الفطر​ السعيد والتي تم جمعها من خلال الحملة الإنسانية الموحدة لجمع التبرعات دعمًا للأسر المحتاجة.

اذاعة النور

عرض ​وزير الصحة​ ​حمد حسن​ مع نقيبة مستوردي الأجهزة والمعدات الطبية السيدة ​سلمى عاصي​ المشاكل والتحديات التي يواجهها القطاع، وتواصل الوزير حسن مع ​وزير المالية​ ​غازي وزني​ بهدف تسيير الأمور في هذا المجال وحلحلة المعوقات للحد من تداعيات الأوضاع المالية الصعبة على قطاع استيراد الأجهزة والمعدات الطبية.

صوت المدى

أبلغ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في ​لبنان​ السيد يان كوبيتش خلال استقباله له في قصر بعبدا، أن "لبنان الذي يعي أهمية المحافظة على الهدوء على الخط الأزرق عند الحدود اللبنانية الجنوبية، يعتبر أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة جواً وبراً للسيادة اللبنانية، هي انتهاك لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 الذي يتمسك لبنان بتطبيقه".