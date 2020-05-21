قال ترامب "الآن بدأت امتنا العودة إلى العظمة" مشدداً على أنه يدرس عقد قمة لمجموعة الدول الصناعية السبع في كمب ديفيد الشهر المقبل وذلك كمؤشر لعودة الحياة إلى طبيعتها بعد أحتلالها بسبب كورونا.

أعرب بومبيو عن إدانة الإدارة الأمريكية لتصريحات السيد علي خامنئي الأخيرة التي وصف فيها إسرائيل بأنها دولة إرهابية وشدد على ضرورة تسليح الضفة الغربية بغية وقف معاناة الشعب الفلسطيني. وقال وزير الخارجية الأمريكي إن تصريحات خامنئي "معادية للسامية" و"مثيرة للاشمئزاز" و"تمثل خطاب الكراهية"، مشيراً إلى أن مثل هذه التعليقات "لا مكان لها ليس في "تويتر" ولا في أي منصة أخرى للتواصل الاجتماعي".

كشفت مصادرة مطلعة لقناة "NBC" أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أقام نحو 20 مأدبة عشاء فاخرة في مقر وزارته منذ توليه هذا المنصب على حساب دافعي الضرائب بالولايات المتحدة. وأطلق عليها اسم "مأدبة عشاء ماديسون"، تقليدا للرئيس الرابع للولايات المتحدة، جيمس ماديسون، الذي عرف بعادته جمع أبرز الساسة والمفكرين ورجال الأعمال حول طاولة عشاء واحدة. وأعرب مسؤولون في وزارة الخارجية الأمريكية للقناة عن قلقهم من استغلال الأموال العامة بشكل أساسي لتنظيم هذه الفعاليات التي كان الغرض منها توسيع قاعدة المتبرعين والداعمين للطموحات السياسية لبومبيو.

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بمقتل طاقم مروحية عسكرية من طراز "مي-8" جراء عملية هبوط قاس في مقاطعة موسكو، خلال قيامها بتحليق تدريبي على بعد 20 كيلومترا من مدينة كلين بمقاطعة موسكو.