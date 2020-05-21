أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، على ضرورة التعاون مع دمشق بشأن مسألة نقل المساعدات الإنسانية إلى سوريا بدلاً من إعادة فتح المعابر الحدودية لنقل المساعدات. وخاطب الدول الغربية: "لا تضيعوا الوقت في محاولة لإعادة فتح المعابر المغلقة. ومن الضرورة مناشدة مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى العمل مع دمشق لإيجاد طرق لنقل المساعدات عبر المعابر الحدودية المفتوحة وعبر الأراضي السورية ذاتها".

قال السفير الفلسطيني لدى موسكو، عبد الحفيظ نوفل، إن الرئيس محمود عباس توجه بطلب للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لعقد مؤتمر دولي في موسكو حول التسوية الفلسطينية - الإسرائيلية.

تعتزم اللجنة المركزية لـ"حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) عقد اجتماع، لبحث تبعات إعلان الرئيس محمود عباس، الانسحاب من الاتفاقيات مع الحكومتين الإسرائيلية والأمريكية.

أكدت فرنسا أنها ستعتبر ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية المحتلة "انتهاكا خطيرا"، مشيرة إلى أنها تعمل مع الشركاء الأوروبيين على تحديد رد محتمل مشترك على هذه الخطوة حال اتخاذها.

القت القوات العراقية القبض على قيادي كبير في داعش يدعى عبد الناصر قرداش الذي كان تردد أسمه خليفة لـ" أبو بكر البغدادي كما قبضت على 3 إرهابيين في الأنبار.