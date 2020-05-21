النهار/ رضوان عقيل

قال أن بعبدا ترى الجدية والجاهزية متوافرتان في المفاوضات التي بدأت بين الحكومة وصندوق النقد، وتتمثل هذه الحيوية في الموقف اللبناني بالتوجه نحو هذه المبادرة، والفريق المفاوض هو تقني بامتياز وأضاف أن بعبدا لا تؤيد استغراب جمعية المصارف واستبعادها عن لجنة التفاوض ما دام الحاكم موجوداً ويجب الا تعتبر نفسها مستهدفة لأن المشرف على قطاعها هو من يتحدث باسمها وهو صاحب المسؤولية القانونية في هذا الشأن.

اللواء/ عمر البردان

نقل عن أوساط سياسية مطلعة إن الدولة العربية ومن ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي، جزء لا يتجزء من المجتمع الدولي وهذا يعني أن دورها أساسي في أي مساعدات قد تقدم للبنان لكن الأمور اليوم تبدو مختلفة بحيث باتت المساعدات التي يمكن أن يحصل عليها البلد خاضعة لشروط صندوق النقد الدولي وأكد أنه لا مجال لمساعدة البلد إلا من خلال النقد الدلي وأن الجميع نفض يده من هذا الموضوع.

نداء الوطن/ بسام أبو زيد

اعتبر أن النظام السياسي اللبناني كان ولا يزال بؤرة للصراع بين الطوائف، وأن هذا النظام يجب أن يدفن إلى غير رجعة لأنه عامل تدمير مستمر للبلد وناسه، ومن الضروري أن يعترف الجميع بالحقيقة وأن تكون لديهم الجرأة للإتفاق على نظام جديد وعلى رأسها الفيدرالية، مضيفاً أن الحقيقة أصبحت ضرورة لا تحتمل التأجيل وهي الوسيلة الوحيدة لبدء الدخول بمسار حل يعتبر رجال دولة صادقين.

نداء الوطن / طوني أبي نجم

رأى أن المسؤولين في لبنان وفي عز الانهيار المالي، يتلاعبون بالأرقام ويحوّرون الحقائق ويتفادون المسؤوليات عوض القيام بالإصلاحات المطلوبة، لكن هذه المحاولات لم تمر على صندوق النقد، فوزير المالي يمعن في محاولات التزاكي والاعتماد على الوعود كمثل إعلانه أن الحكومة ستستجيب لمطلب الصندوق بعد وصول المساعدات المالية لكن الصندوق لن يرسل دولاراً واحداً قبل أن تنفذ الحكومة كل الخطوات الإصلاحية المطلوبة وفي طليعتها تحرير سعر الصرف.