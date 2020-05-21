The New York Times

ترامب يقول إنه يدرس استضافة قمة الدول الصناعية السبع في كامب دايفد

قال الرئيس ترامب الأربعاء إنه قد يحاول استضافة قمة مجموعة السبع السنوية لقادة العالم في كامب ديفيد كما كان مخططاً في الأصل قبل أن تحول المخاوف الناجمة عن تفشي فيروس كورونا إلى اقتراح إجراء اللقاء عبر الإنترنت الشهر المقبل.

وغرّد تويتر قائلاً: "الآن وقد بدأ بلدنا بالعودة مجدداً إلى العظمة فإنني أفكر في إعادة عقد لقاء مجموعة الدول الصناعية السبع في نفس التاريخ في كامب ديفيد ". "البلدان الأعضاء الأخرى بدأت تعود إلى عظمتها أيضاً وهذا سيكون مؤشراً عظيماً للجميع".

The Guardian

الصين تستعد لإقامة الكونغرس السنوي وتدعي أن الأعمال عادت كالعادة

خضع آلاف المندوبين الذين يتدفقون بأعداد كبيرة إلى بكين لحضور أهم حدث سياسي في الصين هذا العام، لاختبارات الحمض النووي والحجر الصحي وسط ما وصفته وسائل الإعلام الحكومية بـ "إجراءات حربية".

عادة ما يكون مؤتمر الشعب الوطني الذي يمتد لأسبوعين بمثابة مهرجان كبير ولكنه تم اختصار الحدث هذا العام وستُعقد بعض الجلسات عبر رابط الفيديو.

روسيا اليوم

شركة عالمية تعلن إبقاء موظفيها في المنزل حتى ظهور لقاح لكورونا

أعلن مدير الكوادر بشركة "ماستركارد" الأميركية مايكل فراكارو أن الشركة ستسمح للموظفين بالعمل عن بعد وعدم العودة للمكاتب حتى ظهور وإتاحة اللقاح ضد فيروس كورونا.

وقال فراكارو لـ "رويترز" يوم الأربعاء: "نتوقع أن يستمر مزيد من الموظفين خلال الأسابيع والأشهر القادمة بالعمل من منازلهم دون الحضور للمكاتب"، مشيراً إلى أن الشركة تؤيّد هذا الإجراء.

وأشار إلى أن الشركات حول العالم قد تدرك أن حاجتها من الموظفين الذين يعملون من المكاتب فقط 30% المجموع الكلي، مؤكّداً أن "ماستركارد" ستراجع حاجتها إلى العقارات والمكاتب في المستقبل.