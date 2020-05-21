الوكالة الوطنية للإعلام

وزارة المالية: الوفد المفاوض مع صندوق النقد الدولي عقد اجتماعه الرابع برئاسة وزني والاجواء ايجابية

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة المالية في بيان، أن "الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد الدولي عقد اجتماعه الرابع برئاسة وزير المالية الدكتور غازي وزني، في حضور وزير الطاقة والمياه ريمون غجر.

وكالة الأناضول

أكار: الجيش التركي هو الأنجح في مكافحة كورونا

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، إن جيش بلاده هو الأنجح في مكافحة فيروس كورونا، من حيث العدد المنخفض للإصابات مقارنة بجيوش العالم، وأشار أكار أن وزارة الدفاع اتخذت تدابير وقائية على المستوى الفردي والمؤسسي منذ اليوم الأول لانتشار الفيروس.

وكالة أنباء رويترز

البيت الأبيض: ترامب وماكرون اتفقا على الحاجة الماسة لوقف التصعيد في ليبيا

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ناقشا بواعث القلق حول "التدخل الأجنبي المتزايد" في ليبيا و"اتفقا على الحاجة الماسة لوقف التصعيد"، وأضاف البيت الأبيض أن الزعيمين ناقشا أيضاً التقدم الذي يتحقق في إعادة فتح الولايات المتحدة وفرنسا إضافة إلى الاقتصادات العالمية التي تضررت بفعل إجراءات العزل العام بسبب تفشي وباء كورونا.

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

شويغو: التوجه الإستراتيجي الغربي يشكل أكبر تهديد للأمن العسكري الروسي

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أن التوجه الاستراتيجي الغربي يشكل أكبر تهديداً للأمن العسكري الروسي.

وأشار شويغو إلى أنه من أجل تحييد التهديدات في المنطقة العسكرية الغربية في عام 2020، تم التخطيط لـتنظيم 28 فعالية لتحسين القوة القتالية للقوات، بالتزامن مع التزود بالأسلحة الحديثة. وبدأ في روسيا منذ عام 2008، إصلاح عسكري واسع النطاق، أصبح أحد أهم عناصره برنامج إعادة تسليح القوات المسلحة. وتقرر في عام 2010 تخصيص 20 تريليون روبل (317 مليار دولار حسب سعر الصرف الحالي) حتى عام 2020، بهدف إيصال نسبة المعدات الجديدة في القوات المسلحة إلى 70 في المئة.