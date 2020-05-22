نداء الوطن 18/5/2020

إصابة فارفان بكورونا

أصيب المهاجم البيروفي المخضرم جيفرسون فارفان بفيروس كورونا، بحسب ما أعلن ناديه لوكوموتيف موسكو، ليصبح أول حالة في الدوري الروسي لكرة القدم المتوقع استئنافه في 21 حزيران المقبل.

لامبارد يريد الاحتفاظ بجيرو وويليان

أكد فرانك لامبارد مدرب نادي تشلسي الإنكليزي، رغبته في الاحتفاظ بلاعبيه الذين تنتهي عقودهم في حزيران المقبل، خصوصاً الفرنسي أوليفييه جيرو والبرازيلي ويليان، لما بعد نهاية الموسم المعلق حالياً بسبب فيروس كورونا.

كروس لإتمام عقده قبل الاعتزال

أعرب لاعب خط الوسط الألماني طوني كروس عن رغبته في اتمام عقده مع ناديه الحالي ريال مدريد الإسباني الذي يمتد حتى العام 2023، قبل بدء التفكير بوضع حدّ لمسيرته.

الجمهورية 19/5/2020

إنطلاق تدريبات أندية الليغا

باشرت أندية الدوري الإسباني، أمس، التدريبات بمجموعات من 10 لاعبين، وفقاً للبروتوكول الذي وضعته رابطة الدوري مع السلطات الصحية في البلاد، في خطوة إضافية نحو استئناف الدوري المعلّق بسبب فيروس كورونا، الشهر المقبل.

الجمهورية 20/5/2020

رونالدو يعود إلى اليوفي

عاد المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أمس، إلى مقرّ تدريب ناديه يوفنتوس الإيطالي للمرّة الأولى بعد غياب دام قرابة الشهرين بسبب تفشّي فيروس كورونا.

الجمهورية 20/5/2020

الولايات المتحدة تأمل عودة الرياضة في حزيران

أعطى حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم بصيص أمل بإمكانية أن تعود المسابقات الرياضية إلى الولاية في أوائل حزيران من دون جمهور، وذلك بشرط استمرار التقدّم في احتواء انتشار فيروس كورونا.

الجمهورية 20/5/2020

منذ عام الـ21 بدأ بالمنشطات

أقرّ سائق الدراجات الهوائية السابق الأميركي لانس أرمسترونغ، المشوّهة مسيرته بتعاطي مواد ممنوعة، إنّه بدأ تعاطي المنشطات "تقريباً بعمر 21 عاماً" أي مستهل مشواره الاحترافي.

الجمهورية 21/5/2020

مارتينيز يجدّد مع بلجيكا

أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، أمس، أنّ مدرّب منتخب بلاده، الإسباني روبرتو مارتينيز مدّد عقده على رأس الإدارة الفنية "للشياطين الحُمر" حتّى عام 2022. ويقود مارتينيز المنتخب البلجيكي منذ عام 2016 وقاده إلى المركز الثالث في مونديال 2018 في روسيا.