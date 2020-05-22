TL

وعلى صعيد سعر الدولار وعد حاكم مصرف لبنان بالتدخل للجم هذا السعر اعتبارا من السابع والعشرين من هذا الشهر.. وقد اشار الى ذلك رئيس الحكومة حسان دياب الذي كان التقى سلامة امس بعيدا من الاعلام مصادر حكومية اشارت لتلفزيون لبنان الى ان الرئيس دياب رأى أن أجواء المباحثات بين صندوق النقد الدولي والجانب اللبناني مشجعة واوضحت المصادر ان السير بمقررات مؤتمر سيدر سيكون سريعا وان هناك إرتياحا ديبلوماسيا غربيا للموضوع.

المنار

ليس اقسى من تفلت الدولار المرعي الاجراء كما اظهرت التحقيقات، سوى التفلت اللبناني من اجراءات السلامة من كورونا، الذي اعاد رفع الخطر الى اعلى المستويات.

nbn

في ظل التحديات الماثلة على مساحة لبنان والمحيط إطلالة مرتقبة لرئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمة يوجهها اليوم إلى اللبنانيين لمناسبة عيد المقاومة والتحرير ويوم القدس وحلول عيد الفطر ويتطرق فيها إلى المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.

mtv

في الشق الحياتي وضع دياب لم يكن أفضل . تحدث عن إنجازات ستتحقق، وعن مفاوضات بدأت أو ستبدأ ، وعن محادثات بوشر بها ويؤمل منها الكثير . دياب هرب الى احلام المستقبل.

NTV

قد يكون كلام زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اكثر حكمة في هذه المرحلة عندما قال انه أبلغ صديقه جيفري فليتمان بالتالي: اذا كانت الادارة الاميركية تعتقد أنها بالعقوبات على حزب الله تضعفه فهذا خطأ فهو لن يضعف والشعب اللبناني سيكون المتضرر.

OTV

أن الساعات الأربع والعشرين الماضية شهدت لقاء على مستوى رفيع بين كل من التيار الوطني الحر وحزب الله، تؤكد المعلومات أنه كان كالعادة، أكثر من إيجابي، إذ لا تباينات في الملفات الاستراتيجية، فيما وجهات النظر المختلفة في الشؤون الداخلية تبقى أمرا أكثر من طبيعي.

LBC

في الحادي والعشرين من شباط الفائت سجلت أولى حالات الإصابة بكورونا في لبنان... في الحادي والعشرين من أيار، أي بعد ثلاثة أشهر على تسجيل الحالة الأولى، تجاوزت الإصابات الألف لتصل إلى 1024 إصابة.

الميادين

أكد السفير الروسي في دمشق ألكسندر يفيموف أن الإشاعات والتلميحات المتداولة حول خلافات في العلاقات الروسية السورية، "لا أساس لها من الصحة".

الجزيرة

بعث رئيس وزراء ​بريطانيا​ ​بوريس جونسون​ رسالة طمأنة للشعب البريطاني، مشيراً إلى امتلاك بلاده نظاماً سيساعد على دحر ​فيروس كورونا​ المستجد قريبا"، موضحاً "إحراز تقدم كبير في تتبع وتحليل فيروس كورونا".

العربية

نائب وزير الصحة الايراني: نحو عشرة آلاف من العاملين في قطاع الصحة في البلاد أصيبوا بفيروس كورونا.