لبنان الحر

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري الاوضاع الصحية والطبية وسير العمل في مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيروت، وذلك خلال استقباله مدير المستشفى الدكتور فراس الابيض بحضور مسؤول مكتب الصحة المركزي في حركة امل زكريا توبة.

صوت لبنان

عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الحكومي، بعد القاء رئيس مجلس الوزراء حسان دياب كلمته بمناسبة مرور مئة يوم على نيل الحكومة الثقة، حيث تم النقاش في موضوع عرض وزارات الصناعة والسياحة والاقتصاد والتجارة والزراعة للمحاور الاساسية للخطة الاقتصادية وسبل دعم الاستثمارات في القطاعات المنتجة، وتم استكمال البحث في التدابير والاجرءات الوقائية لفيروس كورونا.

radio orient

تلقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب رسالة تهنئة من نظيره اليمني الدكتور معين عبد الملك سعيد لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وتمنى سعيد "دوام الخير والسلام للجمهورية اللبنانية الشقيقة حكومةً وشعبًا".

اذاعة النور

استقبل وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي، قبل ظهر اليوم، الممثل المقيم لأنشطة الأمم المتحدة كلاوديو كوردوني، ورئيسة مكتب UN Habibtat في لبنان تاينا كريستاينسن، والممثلة المقيمة UNDP سيلين مويرو، والممثلة المقيمة لليونيسف يوكي موكو، وتم البحث في البرامج التي تقدمها المنظمات الدولية في لبنان والتنسيق المتواصل والدائم مع وزارة الداخلية.

صوت المدى

شدّد رئيس الجمهورية، العماد ميشال عون، خلال استقباله قائد القوة الدولية الموقتة في جنوب ‏لبنان "اليونيفيل"، الجنرال ستيفان دل كول، على "ضرورة وقف الانتهاكات الاسرائيلية المستمرة ‏للسيادة اللبنانية جواً وبحراً"، منوّهاً بـ"الجهود التي تبذلها قوة "اليونيفيل" لتطبيق القرار 1701"، ‏ومجدداً التزام لبنان به، مؤكداً أهمية التنسيق مع "الجيش لحلّ الاشكالات التي تقع من حين ‏الى آخر بين وحدات "اليونيفيل" وسكان البلدات والقرى التي تنتشر فيها القوة الدولية".‏