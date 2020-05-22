النهار/ سلوى بعلبكي

نقلت عن مدير عام الإستثمار السابق في وزارة الطاقة والمياه أن ثمة صعوبة الحصول على معلومات عن حصة عجز كهرباء لبنان من الدين العام، لا سيما أن مؤسسة كهرباء لبنان تعتبر ما تحصل عليه من مساعدات على حساب الخزينة لدعم المحروقات هي بمثابة مساهمة غير متوجب ردها فيما تكرر قوانين الموزازنة إعتبارها سلفة خزينة يتوجب ردها مضيفاً أنه لا يمكن الاستناد إلى حسابات مؤسسة كهرباء لبنان لتحديد حصتها من الدين العام.

النهار/ كلوديت سركيس

نقلت عن مصادر سياسية مطلعة حول ملف التحقيق في التلاعب بسعر صرف الدولار أن النائب العام المالي أحكم اليد على صعيد الصرافين بإقفال محالهم في جميع المناطق وقد اجتاز هذا الملف عتبة الصرافين ودخل عتبة جديدة يشمول التوقيفات الجديدة مسؤول في أحد المصارف مضيفاً أنه انتهى حالياً من مرحلة "وجه السحارة" ليفتح أوراق التي تحت هذا الوجه.

اللواء/ عمر البردان

قال أن الصورة الحكومية لا تبدو كما يروج لها بعد مائة يوم على تشكيل الحكومة، في حين تزداد الخشية على المستقبل، وعندما يبشر رئيس الحكومة اللبنانيين بأن بلدهم مقبل على مجاعة وفي ظل التداعية المرتقبة لوباء كورونا الذي يهدد الشعب اللبناني بالتفشي على نطاق واسع يحتم على الحكومة القيام بكل الخطوات المطلوبة من أجل حماية المواطنيين والمبادرة إلى خطوات إصلاحية جدية.

نداء الوطن / وليد شقير

رأى أن العرض الذي قدمته الحكومة في مؤتمر سيدر والذي تولته إختصاصية في الأمم المتحدة كان ملفتاً، وهناك الكثير من الأسئلة التي طرحت حول أسباب تخفيض المشاريع المطلوبة فبرنامج الحكومة الإصلاحي للتعافي كان راهن على حاجة لبنان إلى 28 مليار دولار لسد الفجوة في التمويل الذي يحتاجه، أما البرنامج الاصلاح احتسب الـ11 مليار دولار من سيدر على أنها جزء من المبالغ التي يتوقعها لبنان، مما يقود ذلك إلى السؤال عما إذا كان هناك تعديل في خطة التعافي التي يدور عيلها لغط كبير بين الحكومة ومصرف لبنان وفي المجلس النيابي على قدراتها.