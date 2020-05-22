The New York Times

ترامب سينسحب من معاهدة الأجواء المفتوحة لضبط السلاح

قرر الرئيس ترامب الانسحاب من معاهدة كبرى أخرى للحد من انتشار الأسلحة بحسب ما أعلن شخصياً وبحسب ما قاله مسؤولون آخرون الخميس، وسيبلغ روسيا بأن الولايات المتحدة ستنسحب من معاهدة الأجواء المفتوحة، التي تم التفاوض عليها قبل ثلاثة عقود للسماح للدول بالتحليق فوق أراضي بعضها البعض مع استخدام أجهزة استشعار دقيقة تسمح بالتأكد من أنهم لا يستعدون لعمل عسكري.

قد يُنظر إلى قرار السيد ترامب على أنه دليل إضافي على استعداده للخروج من معاهدة الأسلحة الكبرى الوحيدة المتبقية مع روسيا وهي معاهدة "ستارت الجديدة" ، التي تحد عدد الصواريخ النووية المنتشرة لكل من الولايات المتحدة وروسيا عند رقم 1550 صاروخاً. ومن المعلوم أن هذه المعاهدة تنتهي صلاحيتها في شباط أي بعد أسابيع من حفل التنصيب الرئاسي المقبل في الولايات المتحدة، وأصرّ ترامب على أن الصين يجب أن تنضم إلى المعاهدة القائمة حالياً بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الترسانات النووية.

The Guardian

مدير في الاستخبارات الفرنسية يقول إننا بحاجة إلى شباب مهووسين بالعلوم وليس إلى أشباه جايمس بوند لمرحلة ما بعد "كوفيد-19"

قال المدير الفني لجهاز الاستخبارات الفرنسي إنه سيسعى إلى تجنيد أشخاص مهووسين بالعلوم بدلاً من أشباه جيمس بوندز لأنهم قادرون على التكيّف مع المطالب الجديدة في عالم ما بعد فيروس كورونا.

وفي تعليقات عامة نادرة ، قال باتريك بايو إن هناك خطراً من أن العديد من الشباب الفرنسيين المتمرسين بالتكنولوجيا لا يعتبرون أنفسهم مناسبين للعمل ضمن للمديرية العامة الفرنسية للأمن الخارجي.

وقال بايلو لوكالة الأنباء الفرنسية "نحن بحاجة إلى أشخاص على اتصال وثيق بالتكنولوجيات الحديثة – وبالتالي نحتاج إلى جيل الشباب ونحن بحاجة ماسّة إلى ضمّهم إلى وكالتنا.

روسيا اليوم

جنرال إيطالي: مكانة إيطاليا في ليبيا تعادل الصفر

أكد الرئيس السابق لأركان الدفاع الإيطالي والمستشار العلمي لمعهد الشؤون الدولية (IAI) الجنرال فينتشنتسو كامبوريني، أن مكانة بلاده في ليبيا أصبحت تعادل الصفر.

وقال كامبوريني لصحيفة "إل ريفورميستا"، إن "استخدام استعارة من عالم كرة القدم، في المباراة التي تجري في ليبيا حالياً، تجلس إيطاليا على دكة الاحتياط، بعد أن حظيت ببطاقة صفراء".

وأضاف: "نحن نطبق سياسات رسمية لا تشوبها شائبة من ناحية القانون الدولي، لكنها أكثر ملاءمة لأحد الأطراف المعنية بالصراع إلى حد كبير، وهو ليس رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج".

روسيا اليوم

مصر تطرح سندات دولية بـ5 مليارات دولار وتتلقى طلبات بـ21 ملياراً

كشفت مصادر حكومية مصرية رفيعة، عن أن مصر استقرت على طرح سندات دولية بقيمة حوالي 5 مليارات دولار، فيما تلقت طلبات بنحو 21 مليار دولار.

ومن المقرر أن تطرح مصر السندات على شكل شرائح ثلاث لمدة 4 سنوات، و12 سنة، و30 عاماً.

وذكرت الأنباء، أن مصر قلّصت السعر الاسترشادي للسندات الدولارية على 3 شرائح بدأت تسويقها الخميس، وأنها تلقت طلبات شراء بقيمة تزيد عن 12 مليار دولار لبيع الدين.