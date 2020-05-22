الوكالة الوطنية للإعلام

وزارة المالية: الاجتماع الخامس مع صندوق النقد عقد في حضور سلامة والاجواء إيجابية

أفاد المكتب الاعلامي في وزارة المالية في بيان، إن "الوفد اللبناني المفاوض برئاسة وزير المالية الدكتور غازي وزني، عقد اجتماعه الخامس مع صندوق النقد الدولي، في حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رأس فريق من البنك المركزي وفريق من لجنة الرقابة على المصارف. اتسمت الأجواء بالإيجابية".

وكالة أنباء رويترز

ترامب: أمريكا سترد بقوة إذا تحركت الصين بشأن هونج كونج

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة سترد بقوة إذا واصلت الصين خططها لفرض تشريع جديد للأمن القومي على هونج كونج بعد الاضطراب المطالب بالديمقراطية العام الماضي الذي شابه العنف. التصريحات التي أدلى بها الرئيس للصحفيين قبل مغادرة البيت الأبيض جاءت بعد ساعات من إعلان مسؤول صيني أن مجلس نواب الشعب الصيني يمارس "سلطته الدستورية" في وضع إطار تشريعي جديد وآلية لفرض القانون لضمان الأمن القومي في هونج كونج.

وكالة فرنس برس

الولايات المتحدة تتبرع بمئتي جهاز للتنفس لروسيا ردا على مساعداتها

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتبرع بمئتي جهاز تنفس لمساعدة روسيا في مكافحة فيروس كورونا المستجد بعد أسابيع قليلة من إرسال موسكو معدات مماثلة لنيويورك. وكشف وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن المبادرة بنشر صورة على تويتر تظهر طائرة شحن عسكرية تحمل علماً أميركياً وصناديق عليها شعار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وكتب في التغريدة "إن الولايات المتحدة منحت الشعب الروسي مئتي جهاز تنفس أميركي الصنع للمساعدة في محاربة كوفيد-19".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

ترامب يعلن انسحاب بلاده من اتفاقية الأجواء المفتوحة إلى أن تلتزم بها روسيا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من اتفاقية الأجواء المفتوحة، مادامت روسيا تنتهكها. وقال ترامب للصحفيين: "أعتقد أن لدينا علاقات جيدة مع روسيا، لكن روسيا لم تلتزم بـ (الاتفاقية). لذلك، سننسحب منها إلى أن يلتزموا بها. ولكن هناك فرصة جيدة جدًا لأن نتمكن من التوصل إلى اتفاقية جديدة أو القيام بشيء لإعادة هذه الاتفاقية (الحالية) معاً مرة أخرى".وفي السياق نفسه، أعلن المندوب الروسي الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن واشنطن قررت وضع معاهدة الأجواء المفتوحة تحت رحمة السكين، وأن هذه الفكرة تعود إلى الولايات المتحدة نفسها.