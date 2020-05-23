TL

سياسياً شكل التقاء مناسبات عيد التحرير والمقاومة والفطر السعيد ويوم القدس منبراً دعا من خلاله رئيس مجلس النواب جميع القوى لوقف حفلات التهم، داعياً الحكومة الى مغادرة محطة انتظار ما ستؤول اليه المفاوضات مع صندوق النقد والدول المانحة والانطلاق بعمل ميداني بعيد من الخطط الورقية.

المنار

كان خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي بعث للقدس رسالة تضامن وتحية، ولأرض الجنوب المحررة رسالة عهد بالبقاء على حمل القضية، وللداخل اللبناني رسائل تنبيه من مشاريع الفدرلة والتقسيم، داعياً الى اعادة انتاج الحياة السياسية عبر قانون انتخابي وطني، وتحرير القضاء وقطاع الكهرباء.

nbn

الأسئلة كبيرة بحجم الأزمة والإجابات عليها باتت ملحة كثيراً وتحتاج إلى مغادرة أرصفة الإنتظار والإستعانة بخارطة طريق سداسية المحطات أعلن عنها الرئيس نبيه بري، على أن نية إنطلاقها يجب أن تكون بتبدل النفوس والنصوص.

mtv

لم يتردد بري في دعوة الحكومة والوزراء لمغادرة محطة انتظار ما ستؤول اليه المفاوضات مع صندوق النقد، والانطلاق الى عمل ملموس يشعر به المواطن.

NTV

مرة جديدة تحل قوانين مستحدثة ضيفة على المجلس بعدما أعدت هيئة المكتب اليوم سلة اقتراحات أنجزتها اللجان وبينها: العفو العام والكابيتل كونترول لضبط تحويل الأموال الى الخارج والألف والمئتا مليار للتعويض على المتضررين من جراء كورونا، ورفع السرية المصرفية إضافة الى القرض المقدم من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم قروض الإسكان، والى المشاريع فإن الفيول المغشوش ما زال يخضع للتوقيفات.

OTV

لعل من أبرز علامات الاندفاعة المقصودة، إلى جانب التهدئة الملحوظة بين التيار الوطني الحر وتيار المردة، المفاجأة التي أعلن عنها أمس رئيس تكتل لبنان القوي، متحدثاً عن التوصل إلى تفاهم مع الرئيس نبيه بري على قانون للكابيتال كونترول، وهو على ما شرح النائب آلان عون لل OTV، سيترجم باقتراح قانون موقع من نواب من التيار وأمل.

LBC

بعد إنهاء القطيعة بين رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان، بدأت ملامح الحلحلة تظهر لجهة تمويل استيراد السلع الأساسية. في غضون ذلك تواصلت اجتماعات لبنان بوفد صندوق النقد الدولي، واللافت في اجتماع اليوم أن بند الكابيتال كونترول كان مطروحاً للنقاش.

الميادين

جماهير وأحزاب عربية تستقبل يوم القدس هذا العام بمزيد من الإصرار والدعم، وأحزاب يمنية تجدد العهد بدعم فلسطين وقضيتها.

الجزيرة

أعرب مفتي ليبيا الصادق الغرياني عن شكره لدولة قطر أميراً وحكومة وشعباً، لوقوفها الدائم والمبدئي إلى جانب الشعب الليبي، وسعيها لاستقرار ليبيا وأمنها.

العربية

طالب الأمين العام للأمم المتحدة جميع أطراف النزاعات بالاستجابة لدعوته إلى وقف عالمي لإطلاق النار في مواجهة جائحة كورونا.