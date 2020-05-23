لبنان الحر

التقى وزير الشؤون الاجتماعية ​رمزي المشرفية​ هيئة ​الأمم المتحدة​ للمرأة، ممثلة برئيستها في ​لبنان​ ومديرة البرامج الوطنية السيدة راشيل دور ويكس. وأكد المشرفية أن "حماية ​المرأة​ ضد التعنيف والتهميش يقع في صلب أي خطة وطنية للحماية الاجتماعية"، مشدداً على "أهمية بناء مجتمع يقدّر المرأة ويحترم حقوقها ويؤمن في قدراتها لأن ذلك من متطلبات ​تحقيق​ العدالة الاجتماعية".

صوت لبنان

اشار وزير الصناعة عماد حب الله الى "ان حكومة لبنان مع النظام الاقتصادي الحر، وسنبني على قدراتنا ولن نسمح لأحد بابتزازنا وإن أمننا الغذائي والصناعي والمجتمعي ونجاح صناعيينا ومزارعينا وتجارنا لن يتحقق إلا بانفتاحنا شرقاً ولن ننتظر إشارة من أحد".

radio orient

أجرى النائبان محمد الحجار وبلال عبد الله وخلية الأزمة في إقليم الخروب، بعد تبلغهم نتائج الفحوصات التي أجريت في مزبود، وبعدما تبين وجود 15 إصابة في البلدة ضمن مجموعة من العائلات، الإتصالات اللازمة بكل من رئيس بلدية مزبود وأعضاء خلية الأزمة في البلدة، تبين منها وجود نسبة لا بأس بها من المخالطة.

اذاعة النور

أشارت نقيبة مستوردي المستلزمات والأدوات الطبية سلمى عاصي إلى أن ما يجري تصنيعه في لبنان حالياً يقتصر على مواجهة وباء كورونا، فيما نعاني نقصاً منذ العام الماضي بكل ما يتّصل بالأمراض الأخرى من الشرايين إلى الكلى والعظم.

صوت المدى

اشار عضو تكتل ​لبنان القوي​ النائب ​سليم عون​، ​الى "كل التضامن مع أهالي وسكان بلدة ​مجدل عنجر​، وليكن ما أصابنا إنذاراً لكل بلداتنا وقرانا لعدم الإستهتار وللمزيد من ​الوقاية​".