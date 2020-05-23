قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إنه سيعقد اجتماع للجنة الرباعية بشأن التسوية في الشرق الأوسط على مستوى الممثلين الخاصين، وسيمثل روسيا خلال ذلك، نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين.

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، أن موسكو ستفعل كل ما بوسعها، لضمان رفع القيود عن توريد الأسلحة إلى إيران، بعد انتهاء سريانها في 18ت1 المقبل.

أعلنت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في جمهورية داغستان الروسية، مقتل 6 مسلحين كانوا يعدون لتنفيذ هجمات على رجال الأمن والشرطة في داغستان.

عبرت وزارة الخارجية الفرنسية عن أسف فرنسا لقرار الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة "السماء المفتوحة"، مؤكدةً أهمية الحفاظ على هذه المعاهدة، وقالت الخارجية الفرنسية في بيان مشترك مع ألمانيا وبلجيكا وإسبانيا وفنلندا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا وجمهورية التشيك والسويد، إن المعاهدة لا تزال "فعالة ومفيدة".

يعقد سفراء الدول الأعضاء في حلف الناتو اجتماعاً طارئاً لبحث قرار الولايات المتحدة الانسحاب من معاهدة السماء المفتوحة بحجة "خرق روسيا لها" بحسب مصادر في الحلف.

اعتبرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن قرار انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الأجواء المفتوحة يصب في نظرية "الخصوصية" الأمريكية في العالم.