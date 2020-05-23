أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، عن مقتل 5 مسلحين بعملية أمنية بمنطقتي أم تليل ومطيبيجة في محافظة صلاح الدين شمالي بغداد.

أعلن أبناء الصحفي السعودي جمال خاشقجي عفوهم عن قاتل والدهم، وذلك بتغريدة نشرها نجله صلاح خاشقجي.

أعربت مصر عن استعدادها للتفاوض مع إثيوبيا بشأن حقوقها المائية بهدف التوصل إلى اتفاق دائم وعادل ومتوازن وشامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي يحفظ مصالحها التاريخية.

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني لبحث القضايا الإقليمية.

سلم وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رسالة من أمير بلاده الشيخ تميم بن حمد، إلى أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح، عقب لقائه سلطان عمان، وسبق أن أجرى وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي، زيارات مماثلة لقطر والكويت، سلم خلالها رسائل لأمرائها من سلطان بلاده، في ظل استمرار أسوأ أزمة خليجية منذ تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

أجرى أمير قطر تميم بن حمد اتصالاً هاتفياً مع الرئيس التونسي قيس سعيد، تبادلا خلاله التهاني بقرب حلول عيد الفطر المبارك. وشكر قيس تميم على هبته لتونس بإقامة مستشفى ميداني في مدينة قبلي، مؤكداً أن "تونس تضع بدورها كل إمكانياتها على ذمة قطر".