الشرق/ تريز القسيس صعب

قالت بأن الحكومة اللبنانية تتحضر لخوض معركة ديبلوماسية مع المجتمع الدولي والتي تتمثل بالتجديد لقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب، كما تطرقت إلى ما يدور في الكواليس الغربية في نيويورك والذي يشير إلى اجتماع سيعقد مطلع حزيران المقبل للبحث في موازنة اليونيفل والتي تقّدر بحوالى ٤٨٠ مليون دولار سنوياً. ونقلت مصادر أممية قولها إنّ هناك انقساماً بين الأعضاء الـ١٥ حول هذه المسألة، فقسم يطالب بإبقاء القوة الدولية في الجنوب كما هي اليوم من دون تعديل لا في عديدها ولا في موازنتها وهذا تؤيده فرنسا وروسيا، في حين أنّ قسماً آخر تدعمه الولايات المتحدة يطالب بتعديل مهمة اليونيفيل وإعطائها فسحة للتحرك والقدرة للقيام بالمهام المنوطة بها، وإلى تخفيض عديدها وعددها كما تخفيض ميزانيتها.

الديار/ محمد بلوط

تناول التطورات والمواقف التي سجلت في الساعات الماضية، والتي تؤشر بأنّ الأسبوع المقبل سيشهد مرحلة جديدة من العمل لمواجهة تداعيات الأزمات المتلاحقة التي عصفت بلبنان بسبب انهيار الوضعين الاقتصادي والمالي والتداعيات السلبية اللاحقة الناجمة عن كورونا، وما يفسر ذلك المواقف التي صدرت أمس وأبرزها: مواقف لرئيس مجلس النواب نبيه بري في كلمته التي تضمنت رسائل مهمة في كل الاتجاهات، ورسمت عناوين أساسية للمرحلة المقبلة، وأيضاً معالم إعادة تصويب العلاقة بين الحكومة ومصرف لبنان على قاعدة التعاون وتوحيد الأرقام والمواقف ليس في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي فحسب، بل أيضاً لمواجهة ومعالجة الأوضاع والمخاطر المحدقة بالأمن الغذائي للبنانيين وتدهور سعر صرف الليرة بطريقة دراماتيكية تنذر بعواقب وخيمة على كل المستويات.

اللواء/ عمار نعمة

تحدث عن "قانون قيصر" الذي أقره الكونغرس الأميركي حيال سوريا وسيتم البدء بتطبيقه مطلع الشهر المقبل، وقال بإن من يطلع على مضمونه يعلم تماماً مدى دقة المرحلة التي يمر بها لبنان، وأضاف بأنّ هذا القانون يتعلّق بمحاسبة النظام في سوريا ومعاقبة الداعمين له، وهو يستهدف في الدرجة الأولى روسيا وإيران، لكنه أيضاً سيستهدف من يتعاون مع دمشق انطلاقاً من لبنان الذي سيكون تحت المجهر، وختم متسائلاً أنّه وفي ظل الدعوات المتتالية للانفتاح على سوريا كونها الرئة التي يتنفس منها لبنان اقتصادياً، الأهمية هي حول ماهية القرار فعلياً وكيف سيقابله لبنان ومن فيه؟