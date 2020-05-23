الوكالة الوطنية للإعلام

وزير الصحة من مجدل عنجر: سنفوز بمعركة كورونا ولن نشهد موجة ثانية إذا تحلينا بالمسؤولية ولتفادي الأعظم يجب وضع الكمامة

أشار وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن الى "انه اذا لم نكن على قدر عال من المسؤولية، فلا شك أن موضوع كورونا سيكون كارثياً، والاكتظاظ والاختلاط يسببان انتشاراً سريعاً للعدوى كما حصل مع الجالية البنغلادشية"، مشيراً الى انه "ليس من حق المغتربين ان يفكوا الحجر ويسببوا خطراً على البلد والمواطنين، والحالات التي لا تسجل عوارض هي التي تؤدي الى تفشي الوباء وهو الخطر الحقيقي".

وكالة أنباء رويترز

النفط يهبط بفعل توتر صيني أمريكي وشكوك حيال الطلب على الطاقة

هبطت أسعار النفط بحوالي اثنين بالمئة يوم الجمعة على خلفية تنامي التوتر الأمريكي الصيني وشكوك حيال مدى سرعة تعافي الطلب على الوقود من أزمة فيروس كورونا.

تهاوى الطلب على الوقود بعد أن دفعت جائحة فيروس كورونا الحكومات لفرض قيود على التحركات وأغلقت الشركات أبوابها. وزاد النفط في الأيام الأخيرة مع بدء استئناف النشاط، لكن الأسعار نزلت، وتعهدت بكين بمزيد من الإنفاق الحكومي، إذ لا تزال الجائحة تؤثر على الاقتصاد.

وكالة فرنس برس

فنزويلا تجري تجربة صواريخ بانتظار ناقلات النفط الإيرانية

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أن بلاده أجرت الخميس تجربة صواريخ في جزيرة بانتظار وصول ناقلات النفط الإيرانية التي يفترض أن تسلم محروقات إلى هذه الدول الواقعة في أميركا الجنوبية في أوج توتر مع الولايات المتحدة.

وقال رئيس الدولة في لقاء مع القيادة العسكرية العليا نقل التلفزيون الحكومي وقائعه، "شهدنا تدريبات عسكرية على جزيرة لا أورشيلا مع تجربة صواريخ بدقة قصوى للدفاع عن مياهنا وسواحلنا". وجرت التجارب في إطار "الدرع البوليفارية"، عملية الانتشار الدائم التي أمر بها في شباط الماضي. ودان المعارض خوان غوايدو الذي يعترف به نحو خمسين بلداً رئيساً مؤقتاً للبلاد، هذه العملية معتبراً أنها "تدريب دعائي".

وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء

النتائج الأولى لدراسة تأثير لقاح كورونا على البشر ستظهر في روسيا أوائل شهر تموز

أعلن نائب مدير معهد "روسبوتريبنادزور" للأبحاث، ألكسندر غورليوف، أن النتائج الأولى لدراسة اللقاح ضد كوفيد-19 على البشر ستظهر في روسيا في مطلع تموز. وأشار غورليوف، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن العلماء في روسيا بدأوا بالفعل باختبار تطوير لقاح ضد الفيروس التاجي. وقال غورليوف بهذا الصدد: "اللقاح ليس دواء تم إنشاؤه، وتتشكل السلامة خلال اختبارات طويلة الأجل على أنواع مختلفة من الحيوانات المتطابقة من حيث نوع الخلايا، ومن ثم إجراء اختبارات بعد ذلك على المتطوعين، ونظراً لأن مرحلة الاختبار الطوعي قد أجريت، فإن الحكم على اللقاح عادة ما يتم في غضون شهر إلى 45 يوماً، وستظهر النتائج الأولى في بلدنا أوائل تموز، وهو ما سيبين بأن الاستراتيجية التي اختارها العلماء كانت صحيحة أو خاطئة".